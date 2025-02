PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: CHI GIOCA STASERA IN SARDEGNA?

Con le probabili formazioni Cagliari Juventus presentiamo un match che vede di nuovo Thiago Motta sotto i riflettori: sembrava un momento finalmente positivo per i bianconeri, invece l’eliminazione dalla Champions League ha riaperto il dibattito su una stagione che rischia di essere negativa per la Juventus. Adesso di conseguenza l’obiettivo vitale diventa la qualificazione per la prossima edizione ed è quindi fondamentale vincere in Sardegna nel posticipo di Serie A per non aggravare il momento difficile.

Dall’altra parte abbiamo invece il Cagliari di Davide Nicola, che arriva dal buon pareggio a Bergamo e adesso cerca un altro risultato di prestigio sulla strada della salvezza, puntando anche sul fattore campo e magari sulla stanchezza della rivale. Di certo il Cagliari avrà molto meno da perdere questa sera, chissà se anche questo sarà un fattore, oltre a qualche assenza che dovremo evidenziare nelle probabili formazioni Cagliari Juventus.

OSPITI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sorride comunque agli ospiti in Cagliari Juventus, le quote Snai infatti indicano a 1,90 il segno 2, mentre il pareggio varrebbe 3,40 volte la posta e una vittoria sarda premierebbe 3,90 volte chi avrà giocato il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

VIOLA O DEIOLA PER NICOLA?

Sembra quasi un gioco di parole perché fanno tutti rima, in realtà per mister Davide Nicola il ballottaggio fra Viola e Deiola dovrebbe essere l’unico aperto nelle probabili formazioni Cagliari Juventus. Ci sarebbe anche una piccola variazione tattica, con il primo modulo 4-4-1-1 e con il secondo invece 3-5-1-1. Considerando Viola leggermente favorito, potrebbe agire quindi da trequartista alle spalle del centravanti Piccoli, mentre a centrocampo Zortea come esterno destro, Adopo, Makoumbou e sulla sinistra Felici formerebbero la mediana a quattro. Stessa linea anche in difesa, con Zappa, Mina, Luperto e Augello che dovrebbero essere in campo dal primo minuto a protezione del portiere Caprile.

TANTE ASSENZE PER MOTTA

L’infortunio di Veiga complica la situazione per Thiago Motta in una difesa con altre defezioni, il quartetto titolare potrebbe quindi essere formato da Savona, Gatti, Kelly come secondo centrale e Cambiaso davanti a Di Gregorio, anche se resta valida l’opzione Weah terzino. Il modulo è sempre il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Cagliari Juventus, Locatelli dovrebbe essere certo del posto mentre al suo fianco se la giocano McKennie e Thuram, con lo statunitense forse favorito; un altro ballottaggio è quello tra Conceicao e Gonzalez come ala destra, con il portoghese però favorito per affiancare Koopmeiners e Yildiz nel trio sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani, ormai indiscutibile titolare davanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.