Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Quote: Nandez e Rabiot squalificati

Cagliari Juventus, stasera alle ore 21.45, vedrà le due formazioni in campo per la trentasettesima giornata di Serie A presso la Sardegna Arena. Spulciando nelle probabili formazioni di Cagliari Juventus si possono trovare diversi temi di sicuro interesse nonostante non ci sia più niente di concreto in palio fra una squadra già salva e chi vincendo con la Sampdoria è diventato campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Walter Zenga proverà a fare uno scherzo ai mai molto amati bianconeri anche per risollevarsi dalla sconfitta con l’Udinese e più in generale da un finale di campionato tutto in calando per i rossoblù sardi. Maurizio Sarri invece punta a migliorare i numeri in trasferta, ultimamente deludente, e soprattutto a preparare i suoi nel migliore dei modi all’ormai imminente ritorno in Champions League. Andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Cagliari Juventus, che come prevedibile sorride ai bianconeri. Infatti l’agenzia Snai ritiene favorito il segno 2, quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE SCELTE DI ZENGA

Tante assenze caratterizzano le probabili formazioni di Cagliari Juventus per Walter Zenga: non è facile preparare la sfida ai nove volte campioni d’Italia sapendo che Nandez è squalificato mentre Oliva, Pavoletti, Nainggolan e Pellegrini sono infortunati. Tenuto conto di tutto questo, il modulo del Cagliari questa sera dovrebbe essere il 3-5-2 con Cragno sicuro titolare fra i pali e la difesa a tre formata da Pisacane, Ceppitelli e forse Walukiewicz, favorito su Klavan e Carboni in un incerto ballottaggio a tre. A centrocampo ecco poi quasi certamente una folta linea a cinque, nella quale Mattiello è favorito su Faragò come esterno destro, poi dovremmo vedere Ionita, Rog e Birsa nel cuore della mediana e Lykogiannis a sinistra. Possibile però anche il 3-4-1-2, in questo caso togliendo Birsa e inserendo Pereiro come trequartista alle spalle della coppia d’attacco, in ogni caso formata dai soliti Joao Pedro e Simeone.

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Cagliari Juventus sono comunque caratterizzate da troppe assenze anche fra i bianconeri. Tutto sommato poco male per stasera, ma la squalifica di Rabiot e soprattutto gli infortuni o almeno acciacchi di Khedira, De Ligt, Dybala, De Sciglio, Douglas Costa e Chiellini sono una serissima preoccupazione in vista del ritorno della Champions League. Di fatto è “obbligato” il tridente d’attacco con Bernardeschi, Higuain prima punta e l’immancabile Cristiano Ronaldo, così come la coppia difensiva centrale formata da Bonucci e Rugani tra i due terzini Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra davanti al portiere che potrebbe stasera essere l’eterno Buffon. Spunti interessanti invece a centrocampo, dove Matuidi sarà sicuro titolare per l’assenza di Rabiot, mentre poi potremmo avere Bentancur regista e Ramsey come altra mezzala, oppure Pjanic al posto dell’uruguaiano, oppure ancora il bosniaco e Bentancur insieme, in questo caso a discapito di Ramsey e con il sudamericano quindi mezzala.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Ionita, Rog, Birsa, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

A disposizione: Rafael, Ciocci, Klavan, Carboni, Faragò, Pereiro, Marigosu, Ladinetti, Paloschi, Gagliano, Ragatzu.

Squalificati: Nandez.

Indisponibili: Oliva, Pavoletti, Nainggolan, Pellegrini.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Wesley, Demiral, Danilo, Pjanic, Muratore, Olivieri.

Squalificati: Rabiot.

Indisponibili: Khedira, De Ligt, Dybala, De Sciglio, Douglas Costa, Chiellini.



