Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Quote, tanti dubbi per Pirlo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS: CHI IN CAMPO?

Si accenderà solo oggi alle ore 18.00 alla Sardegna Arena la sfida per la 27^ giornata della Serie A tra Cagliari e Juventus: vediamo quali potrebbero essere le scelte per le probabili formazioni del match. Simao infatti ben curiosi di scoprire mosse e dubbi di Mister Semplici, che salito alla panchina rossoblu solo pochi giorni fa, ha già regalato gran soddisfazioni a società e tifosi. Con un bottino di due successi e un pari in appena tre presenze, dal tecnico ex Spal ci attendiamo grandi cose anche oggi contro la Juventus, campionessa d’Italia: pure quella di stasera non sarà sfida agevole per i sardi, tenuto conto degli assenti annunciati, non pochi in questa 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Diretta tv, quanto spazio per Osimhen?

Pure Mister Pirlo alla vigilia della trasferta sarda conta non pochi assenti e casi dubbi nel suo spogliatoio: pure è intenzione oggi del tecnico spingere i suoi a dare il massimo, anche per riscattarsi e mettersi alle spalle l’ultima delusione, occorsa in settimana con l’eliminazione dalla Champions league per mano del Porto. La partita coi rossoblu è occasione fondamentale per Pirlo: andiamo a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Cagliari Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS/ Diretta tv, chi affianca CR7?

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè questo sia un buon momento per la formazione sarda, non esitiamo a conceder alla Vecchia Signora il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 6.00 la vittoria del Cagliari e segnato a 1.55 il successo della Juventus: per il pari ecco la quotazione di 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per tentare il colpaccio contro i bianconeri Semplici per le probabili formazioni di Cagliari e Juventus non rinuncerà al 3-5-2: pure il tecnico dovrà fare a meno di giocatori fondamentali come Pavoletti e Lykogiannis (squalificati) come pure di Sottil e Walukiewicz. Ecco che allora in difesa dovremmo rivedere dal primo minuto Ceppitelli, Godin e l’ex Rugani in difesa, mentre già a centrocampo si va verso la riconferma di Duncan, Marin e Naingollan, che hanno ben fatto contro la Sampdoria pochi giorni fa: sull’esterno di reparto pronto Nandez, con Zappa chiamato al posto del numero 22 rossoblu. In attacco Semplici non può rinunciare a Joao Pedro, ma al suo fianco, Simeone rischia il posto in favore di Cerri.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Diretta tv: il Gallo ci sarà?

Pubblicità

LE SCELTE DI PIRLO

Gran dubbi in casa bianconera, specie in difesa, dove oltre l’out annunciato di Demiral, rischiano di dare forfait per acciacchi di vario genere Cuadrado e Bonucci. Pur col rischio che Pirlo possa virare dal classico 4-4-2 al 3-5-2 anche all’ultimo, possiamo comunque individuare come possibili titolari per il reparto arretrato Chiellini e De Ligt, come pure Danilo e Alex Sandro (il quale però rimane in dubbio proprio col colombiano). Per il centrocampo non sono minor ballottaggi, tenuto poi conto che Bentancur ancora non ha recuperato: confermati Chiesa e Bernardeschi sull’esterno, potrebbe essere posto per Rabiot e McKennie al centro del reparto, ma non scordiamoci di Arthur e Ramsey, sempre a disposizione. Pare invece confermata al 100% la presenza di Cristiano Ronaldo domani da titolare: al fianco del lusitano però potrebbe sere posto per Kulusevski e un poco di meritato riposo per Morata.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Zappa; J Pedro, Simeone All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Rabiot, McKennie, Bernadeschi; Kulusevski, C Ronaldo All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA