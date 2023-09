Probabili formazioni Cagliari Milan/ Diretta tv: Giroud riposa (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Cagliari Milan ci avviciniamo alla partita in programma domani in Sardegna per la sesta giornata di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale. Esame naturalmente molto impegnativo per il Cagliari di Claudio Ranieri, che arriva dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell’Atalanta e finora ha raccolto solamente due punti in classifica con altrettanti pareggi per 0-0, infatti per i rossoblù sardi c’è un enorme problema in attacco, dato che il Cagliari finora ha segnato un solo gol.

Per il Milan potrebbe quindi essere l’occasione ideale per bissare la vittoria ottenuta sabato contro il Verona, anche se naturalmente bisognerà evitare passi falsi, perché si potrebbero in questo caso riaprire per Stefano Pioli le ferite di un derby perso per 5-1. Soprattutto, bisogna migliorare una classifica già molto positiva a parte quel doloroso scivolone. Tre punti sono nel mirino per i rossoneri in Sardegna, ma cosa ci possono dire le notizie sulle probabili formazioni di Cagliari Milan alla vigilia della partita?

DIRETTA CAGLIARI MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE SCELTE DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Cagliari Milan, ecco che l’allenatore di casa Claudio Ranieri deve tenere conto di alcuni acciacchi, come ad esempio quelli di Jankto e Pavoletti oltre agli infortunati, per cui disegniamo il modulo 3-5-2 dei rossoblù sardi con questi possibili undici titolari: Radunovic in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Hatzidiakos (che è in ballottaggio con Obert), Dossena e Wieteska; a centrocampo invece ecco una folta linea a cinque con Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola (in ballottaggio con Prati) e Augello da destra a sinistra; infine, in attacco la certezza è Luvumbo, al cui fianco giocherà uno fra l’ex Petagna (favorito) e Shomurodov.

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli invece ci sono problemi soprattutto a centrocampo nelle probabili formazioni di Cagliari Milan, per cui nel suo 4-3-3 in mediana è praticamente “obbligato” il trio con i nuovi acquisti Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. Naturalmente ricordiamo anche l’assenza di Maignan, per cui in porta ci sarà Sportiello, protetto dalla difesa a quattro con Calabria, poi Kjaer o Thiaw al fianco di Tomori, infine Theo Hernandez a sinistra. Più dubbi in attacco, dove la certezza dovrebbe essere Pulisic a destra; riposo per Giroud, come centravanti giocherà uno tra Jovic e Okafor, con il primo favorito, ma rischia anche Rafael Leao, che potrebbe cedere il posto a Chukwueze.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jovic, R. Leao. All. Pioli.











