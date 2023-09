PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN/ Quote: molti assenti per Ranieri e Pioli (Serie A, 27 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: GLI ASSENTI

Situazione abbastanza complicata nelle infermerie delle due squadre, è una voce molto pesante per le probabili formazioni di Cagliari Milan. I padroni di casa sardi hanno due infortunati veri e propri, cioè Rog che per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rientrerà solo verso marzo 2024 e Lapadula che invece ne avrà ancora per un mese circa a causa di un infortunio alla caviglia destra, ma poi ci sono pure l’influenzato Di Pardo, Jankto che ha la gastroenterite e Pavoletti acciaccato a complicare le scelte di Claudio Ranieri.

Probabili formazioni Cagliari Milan/ Diretta tv: Giroud riposa (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

Dall’altra parte, il Milan di Stefano Pioli ha sicuramente una rosa più ampia, ma la situazione non è comunque del tutto allegra nemmeno per i rossoneri: sono infatti fuori causa Kalulu per una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra, Bennacer che da maggio è ai box per la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, inoltre anche Krunic per una lesione del bicipite femorale destro, infine vanno tenute d’occhio pure le condizioni dell’acciaccato Calabria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Atalanta Cagliari (2-0) gol e highlights: De Ketelaere-Lookman, intesa vincente (24 settembre 2023)

CHI GIOCA IN SARDEGNA?

Le probabili formazioni di Cagliari Milan ci conducono alla partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 27 settembre, valida per la 6^ giornata di Serie A 2023-2024: arriva il primo turno infrasettimanale, e alla Sardegna Arena sbarca un Milan che insegue la vetta della classifica e si è leggermente ripreso dopo la scoppola subita nel derby. Il successo di misura sul Verona è stato importante per non perdere le misure rispetto all’Inter, ma adesso bisogna provare ad aumentare i giri del motore e non perdere punti su un campo che rimane difficile.

Questo anche perché il Cagliari ha fame di punti: ne ha fatti appena 2 in cinque partite e ha segnato un solo gol, forse Claudio Ranieri non rischia ancora il posto ma chiaramente deve iniziare a macinare qualcosa per non rimanere troppo indietro. Aspettando che la partita della Sardegna Arena prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e quindi come sempre prendiamoci del tempo per analizzare insieme le probabili formazioni di Cagliari Milan.

DIRETTA/ Atalanta Cagliari (risultato finale 2-0): la chiude Pašalić! (Serie A, 24 settembre 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni di Cagliari Milan, andiamo adesso a studiare il pronostico su questa partita valida per la 6^ giornata di Serie A, con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,65 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE SCELTE DI RANIERI

Claudio Ranieri sceglie ancora il 3-5-2 per affrontare Cagliari Milan: non sono a disposizione Rog e Lapadula (ex della partita) e rischia il forfait anche Jankto. In difesa avremo Hatzidiakos, Dossena e Wieteska, quest’ultimo tornato dopo la squalifica. Zappa a destra e Augello a sinistra dovrebbero essere i due laterali che partiranno dalla linea di centrocampo, dove il comando delle operazioni sarà come sempre affidato a Makoumbou; avremo poi due mezzali in Nandez e Deiola, qui però attenzione alle possibilità Marco Mancosu (veterano) e Sulemana (giovane in crescita) che in alternativa possono dare una mano dalla panchina. Pavoletti dovrebbe farcela almeno a essere a referto, ma in campo in attacco dovremmo vedere Petagna (altro ex) insieme a Luvumbo; qui le altre opzioni rispondono ai nomi di Shomurodov e Oristanio, per quest’ultimo sarebbe una sorta di derby personale visti i trascorsi nelle giovanili dell’Inter.

LE MOSSE DI PIOLI

Purtroppo Stefano Pioli ha perso Rade Krunic per circa un mese: in Cagliari Milan dunque si affiderà ancora a Musah (anche se prende quota l’ipotesi Adli) per il centrocampo, spostando Reijnders in mezzo alla linea a tre che sarà completata da Loftus-Cheek. In difesa manca Calabria: a destra dovrebbe giocare Florenzi, quindi sarà ballottaggio tra Kjaer e Thiaw (con il danese favorito) per affiancare Tomori al centro della linea, mentre Theo Hernandez sarà a sinistra e Maignan, questa è una buona notizia, dovrebbe tornare tra i pali già questa sera. Detto del centrocampo, abbiamo il tridente offensivo: qui il titolare come prima punta dovrebbe essere Luka Jovic, ma chiaramente scalpita anche Okafor e allora potrebbe essere una staffetta tra i due se la partita si dovesse mettere in un certo modo. Ci sarà poi Rafael Leao a sinistra, mentre sull’altro versante il titolare dovrebbe essere Pulisic; anche Luka Romero e Chukwueze aspettano il loro momento, il nigeriano se non altro è stato impiegato in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jovic, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA