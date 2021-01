Probabili formazioni Cagliari Milan/ Quote, Pioli senza Calhanoglu e Theo!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Cagliari e Milan, big match con cui questa sera alle ore 20.45 alla Sardegna Arena chiuderemo il quadro della 18^ giornata di Serie A. Siamo dunque ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Di Francesco come di Pioli per questa sfida, che si annuncia come appuntamento fondamentale per le due società. Questa sera infatti il Diavolo, che ha beneficiato di qualche giorno extra di riposo dopo il gravoso impegno in Coppa Italia col Torino (match chiusosi solo ai rigori), deve ritrovare i tre punti e dunque dare seguito al suo cammino di marcia al primo posto in classifica: i rivali per la corsa scudetto sono sempre molto vicini e il club rossonero non può mettere il piede in fallo. Pure questo è turno che si annuncia delicato per il Cagliari e per il suo allenatore, considerato che la panchina di Di Francesco vacilla da qualche settimana. I sardi infatti sono freschi di esclusione dalla Coppa Italia e pure in campionato hanno appena messo alle spalle il quarto KO di fila. In un contesto così complicato, vincere è l’unica cosa che serve ora per i rossoblu, ma farlo contro la capolista (in campo ancora coi cerotti) non sarà agevole. Vediamo come i tecnici si sono preparati alla sfida, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Cagliari Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non esitiamo a dare ai rossonerI il favore del pronostico nella 18^ giornata. Pure il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 ha fissato a 1.50 la vittoria del Milan, contro il più elevato 6.15 per il successo del Cagliari: il pareggio è stato quotato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come abbiamo detto prima, oggi Di Francesco deve assolutamente vincere e per farlo il tecnico rossoblu dovrebbe affidarsi al consolidato 4-2-3-1, dove pure non mancheranno novità e turnover rispetto all’11 visto in Coppa con l’Atalanta pochi giorni fa. Ecco infatti che già questa sera sera preferito Simeone a Pavoletti come prima punta: alle spalle del bomber si faranno vedere Sottil e Ounas, con il capocannoniere Joao Pedro prima scelta per la tre quarti. A centrocampo vi sono poi ottime chance di vedere titolare Radja Nainggolan, da poco sbarcato in Sardegna: al suo fianco Marin sarà la prima scelta di Di Francesco. Poche novità infine in difesa: davanti a Cragno ecco pronti Godin e Walukiewicz, con Lykogiannis e Zappa adibiti sull’esterno. Attenzione però a Ceppitelli, sempre a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Considerato che a Milanello l’infermeria è ancora al completo, ecco che per le probabili formazioni di Cagliari Milan non ci attendiamo grandi sorprese o novità in casa rossonera: anche perchè solo ieri è arrivata la notizia della riscontrata positività al coronavirus anche di Calhanoglu e Theo Hernandez. Anzi le mosse di Pioli appaiono quasi obbligate già in difesa: tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma e davanti al numero 99 ecco pronti Romagnoli in compagnia di Kjaer, mentre il duo Calabria-Dalot agiranno in corsia di reparto. A centrocampo sarà gradito il rientro di Tonali al fianco di Kessie: non saranno a disposizione Krunic (ancora positivo al coronavirus) e neppure Bennacer (infortunato). In attacco segnaliamo la maglia da titolare per Zlatan Ibrahimovic: una mossa obbligata visto che Rebic è in isolamento e Leao è fermo per decisione del giudice sportivo. Al fianco dello svedese risulta disponibile ma non consigliato Saelemaekers: meglio Hauge, più in forma, per far compagnia a Castillejo sull’esterno del reparto, mentre Brahim Diaz sarà titolare sulla trequarti, al posto del turco, fermo in isolamento fiduciario.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Lykogiannis, Godin, Walukiewicz, Zappa; Nainggolan, Marin; Sottil. J Pedro, Ounas; Simeone All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, B Diaz, Hauge; Ibrahimovic All. Pioli



