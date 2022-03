Probabili formazioni Cagliari Milan/ Quote: qualche dubbio davanti (Serie A)

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Cagliari Milan ci ricordano che stasera lo stadio Unipol Domus ospiterà un anticipo delicatissimo sia per Walter Mazzarri sia per Stefano Pioli nella trentesima giornata di Serie A. I miglioramenti del Cagliari nel girone di ritorno sembrano essersi bloccati nelle ultime settimane: una pericolosissima inversione di tendenza che ha fatto tornare nei guai i sardi per quanto riguarda la corsa verso la salvezza, in particolare a causa della sconfitta sul campo dello Spezia che richiederebbe una reazione immediata, che però contro la capolista non sarà semplice.

Il Milan dal canto suo non può permettersi di perdere terreno contro una pericolante: è concreto il sogno scudetto, ma lo sarebbe ancora di più senza qualche inatteso scivolone contro le piccole della Serie A. La vittoria contro l’Empoli di sabato scorso ha scacciato alcuni ricordi negativi, ma la prestazione non esaltante ha ricordato ancora una volta ai rossoneri che dovranno stare in guardia dalle insidie che sicuramente ci saranno in Sardegna. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cagliari Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Cagliari Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Serie A. Nettamente favoriti gli ospiti, il segno 2 infatti è quotato a 1,65 mentre poi si sale a quota 3,90 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo casalingo del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE SCELTE DI MAZZARRI

Nelle probabili formazioni di Cagliari Milan, dobbiamo ricordare che Walter Mazzarri non potrà fare affidamento su Rog, Walukiewicz, Strootman e Nandez, una lista di assenti meno lungo di qualche tempo fa, ma comunque pesante per i sardi. Il modulo del Cagliari sarà il 3–4-2-1 e in difesa dovrebbero esserci pochi dubbi: Cragno in porta e davanti a lui la linea a tre composta da Goldaniga, Lovato ed Altare, favorito su Carboni.

A centrocampo dovremmo vedere la linea a quattro composta da Bellanova, Marin, Grassi e Dalbert da destra a sinistra; qualche dubbio in più potrebbe esserci nel reparto offensivo del Cagliari di Mazzarri, nel quale ipotizziamo Baselli trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti, ma con l’alternativa Pereiro che potrebbe giocare sia sulla trequarti sia al fianco di Joao Pedro.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, ecco che nelle probabili formazioni di Cagliari Milan bisogna fare i conti con l’influenza di Tonali e con un trauma contusivo alla gamba riportato da Brahim Diaz, di conseguenza alcune scelte di mister Stefano Pioli nel solito modulo 4-2-3-1 saranno condizionate da questi aspetti, ad esempio a centrocampo, dove non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia africana Bennacer-Kessiè.

In porta naturalmente ci sarà Maignan; davanti a lui nella difesa a quattro schieriamo Calabria, Tomori, Kalulu (che sembra favorito su Romagnoli) ed infine il rientrante Theo Hernandez. Come al solito, qualche dubbio in più in attacco, dove possiamo ipotizzare Messias esterno destro, Krunic avanzato a trequartista centrale e Rafael Leao a sinistra nel trio alle spalle del centravanti Giroud, ma sono in ballo per una possibile maglia da titolare anche Saelemaekers e naturalmente Ibrahimovic.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

CAGLIARI (3–4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Kessiè; Messias, Krunic, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











