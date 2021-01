Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Diretta tv: Gattuso torna al 4-3-3? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli ci conducono alla partita che si gioca domenica 3 gennaio, valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: si torna in campo dopo la sosta e troveremo due squadre parecchio arrabbiate per quanto accaduto nell’ultima dell’anno solare. I partenopei hanno strappato solo all’ultimo il pareggio interno contro un Torino ultimo in classifica, non riuscendo a festeggiare nel migliore dei modi la vittoria del ricorso sullo 0-3 a tavolino contro la Juventus; si sono staccati ancora dalle due milanesi e ora devono provare a ricucire lo strappo, soprattutto l’equilibrio è tale che il rischio di non giocare la Champions League il prossimo anno rimane concreto. Tutto sommato il Cagliari ha una classifica in linea con gli obiettivi, ma sa di poter fare di più; prima di Natale è caduto sul campo della Roma e vuole riscatto immediato, peccato però che l’avversaria odierna sia un’autentica bestia nera. Vedremo allora come andranno le cose: aspettando che si giochi possiamo sicuramente fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

CAGLIARI NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Napoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un’esclusiva riservata a tutti i possessori di un abbonamento; in assenza di un televisore i clienti suddetti potranno seguire questa partita di Serie A anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che è reso disponibile senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per Cagliari Napoli Eusebio Di Francesco spera di recuperare tutti i suoi effettivi, ma in ogni caso può disporre dell’intera formazione titolare: l’unico in dubbio è l’ex Rog, pronto Oliva per prenderne il posto e formare così la linea mediana insieme a Razvan Marin. Il modulo infatti sarà ancora un 4-2-3-1, nel quale Nandez avanza il suo raggio d’azione allargandosi a destra: al suo fianco avremo Joao Pedro con Riccardo Sottil che giocherà largo a sinistra, nel ruolo di prima punta spazio a Giovanni Simeone che è favorito su Pavoletti, altro ex che però a Napoli ha avuto poca fortuna restando solo sei mesi. Il Cholito invece aveva segnato una tripletta che ai partenopei era costata lo scudetto, quando giocava con la Fiorentina; ci riproverà domenica, lanciato e assistito anche dagli esterni difensivi che saranno Zappa e Lykogiannis. Al centro del reparto arretrato torna Walukiewicz che farà coppia con l’esperto Godin; in porta ci sarà ovviamente Cragno.

I DUBBI DI GATTUSO

Qualche dubbio in più ce l’ha Gennaro Gattuso, che per Cagliari Napoli deve monitorare le condizioni di Demme: verso un altro forfait Koulibaly, Mertens e lo sfortunatissimo Osimhen, di conseguenza in difesa vedremo ancora Nikola Maksimovic al fianco di Manolas mentre sugli esterni dovrebbero giocare Di Lorenzo e Mario Rui. In porta Ospina dà la sensazione di essere in vantaggio su Meret, ma bisognerà vedere se sarà davvero così; a centrocampo invece Fabian Ruiz potrebbe avere un posto se il modulo diventerà il 4-3-3, lo spagnolo va a caccia di riscatto dopo qualche prestazione negativa e potrebbe fare la mezzala con Bakayoko perno centrale. In questo caso, sull’altro versante agirebbe Zielinski; stessi uomini ma disposizione diversa in caso di 4-2-3-1, perché il polacco andrebbe a ricoprire la mattonella di trequartista con Lozano e Lorenzo Insigne schierati ai suoi lati. La prima punta sarà Petagna, cui viene data ancora un’occasione come titolare ma che ora dovrà dimostrare di poter essere incisivo sulle sorti della squadra.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; R. Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, R. Sottil; G. Simeone

A disposizione: Vicario, Pisacane, Ceppitelli, Carboni, Tripaldelli, Caligara, Rog, Tramoni, G. Pereiro, Ounas, Cerri, Pavoletti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Aresti, Faragò, Klavan, Luvumbo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Petagna, L. Insigne

A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Rrahmani, Ghoulam, Hysaj, Lobotka, Demme, Elmas, Politano, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Osimhen

