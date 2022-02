Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Diretta tv: molti dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli ci consentono di parlare della partita che domani sera sarà uno dei ben due posticipi del lunedì per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri nel nuovo anno sta viaggiando sicuramente meglio rispetto alla prima parte del campionato, ma il cammino verso la salvezza è ancora molto lungo e impegnativo. Dopo un buon pareggio ad Empoli settimana scorsa, farebbe comodo anche al morale un bel risultato contro una big del nostro calcio.

Il Napoli però insegue il sogno dello scudetto: per accarezzare il tricolore, serve evitare cedimenti nelle partite sulla carta più facili, che però spesso hanno già riservato brutte sorprese ai partenopei di Luciano Spalletti. Nella scorsa settimana sono arrivati i pareggi in sfide di lusso contro Inter in campionato e Barcellona in Europa League, adesso sarebbe imperdonabile allentare la pressione a Cagliari. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Cagliari Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli vedono Walter Mazzarri alle prese con alcuni giocatori acciaccati (oltre ai sicuri assenti), in particolare in difesa dove di conseguenza il terzetto davanti al portiere Cragno dovrebbe essere formato da Goldaniga, Altare e Ceppitelli. L’elenco degli indisponibili o comunque dei giocatori non al top della condizione è davvero impressionante per il Cagliari, che di conseguenza deve fare di necessità virtù scegliendo più in base alla forma dei giocatori che alle scelte dell’allenatore.

Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 e nel folto centrocampo a cinque del Cagliari dovremmo vedere da destra a sinistra Bellanova, Grassi, Marin, Deiola e Dalbert, con Baselli che potrebbe essere l’unico nome alternativo, in possibile ballottaggio con Deiola. Infine anche in attacco c’è qualche problema, come gli acciacchi di Pavoletti, dunque Pereiro e Keita Balde si giocano il posto a sostegno della prima punta Joao Pedro.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Anche sul fronte partenopeo non mancano a dire il vero alcuni assenti nelle probabili formazioni di Cagliari Napoli, ma per Luciano Spalletti la situazione è meno critica, anche grazie alla profondità della rosa. D’altro canto, è anche vero che questa trasferta a Cagliari finisce in mezzo a due partite con il Barcellona, dunque le forze vanno gestite. Il modulo sarà il 4-2-3-1 e davanti ad Ospina avremo Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani favorito su Juan Jesus per affiancare Koulibaly ed infine Mario Rui a sinistra.

In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia mediana formata da Demme e Fabian Ruiz; quanto al reparto offensivo, Politano è sulla via del pieno recupero ma noi schieriamo sulla trequarti il trio composto da Elmas, Zielinski e Insigne da destra a sinistra alle spalle del centravanti, ruolo per il quale Mertens potrebbe insidiare Osimhen domani sera.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All. Mazzarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

