Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Diretta tv: tanti dubbi per Gattuso (Serie A)

Tocca oggi analizzare le probabili formazioni di Cagliari e Napoli, big match della 24^ giornata della Serie A, che avrà però luogo solo domani pomeriggio alle ore 18,00 e tra le mura della Sardegna Arena. Siamo infatti davvero curiosi di conoscere le mosse di Maran come di Gattuso alla vigilia di questo scontro bollente, che pure mette in palio punti decisivi per le sorti dei due club. La situazione in classifica di Serie A è ben chiara e vede i sardi, una volta in piena zona Europa, ora in netto calo dopo pure il KO rimediato contro il Genoa settimana scorsa e fermi alla ottava piazza. Vi è pure voglia di riscatto e necessità di fare punti in casa dei campani, che pure, dopo essere caduti anche contro il Lecce, ancora non possono dirsi fuori dalla crisi. Non ci resta dunque che analizzare da vicino e alla vigilia del fischio d’inizio, le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Napoli: a Maran come a Gattuso domani non saranno concessi errori.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

LE MOSSE DI MARAN

Per la 24^ giornata di Serie A Maran, per disegnare le probabili formazioni di Cagliari Napoli, dovrà certo fare a meno di Radja Nainggolan squalificato, ma pure di Pavoletti, che si è fatto ancora male al ginocchio. Pure nel 4-3-1-2 non mancano i nomi di spicco: ecco che già in attacco vedremo domani in campo dal primo minuto Simeone e Joao Pedro in attacco, con Pereiro a disposizione sulla tre quarti. Sono poi mosse abbastanza nette in mediana, dove si faranno avanti domani sera i soliti Ionita, Cigarini e Nandez. Pure in difesa Maran non ha alcun dubbio nell’assegnare le maglie da titolari: Pisacane, Walukiewicz, Kalavan e Pellegrini saranno in campo dal primo minuto

LE SCELTE DI GATTUSO

Vista la necessità di tornare al successo, pare logico che Gattuso, nel disegnare le probabili formazioni di Cagliari e Napoli punti domani solo sui soliti titolari: pure però il tecnico dovrà tenere conto che già in settimana alcuni dei suoi hanno speso molto nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter e che dunque domani potrebbero non essere al top della condizione. In ogni caso per la trasferta sarda il tecnico non rinuncerà al classico 4-3-3 e qui in avanti domani dovremmo rivedere dal primo minuto Callejon, Insigne e Milik, sia pure con Mertens e Politano a disposizione dal primo minuto. Per la mediana la prima certezza del tecnico calabrese è certo il volto nuovo Diego Demme, fulcro del gioco degli azzurri: al suo fianco potrebbero poi trovare spazio Allan e Zielinski, ma Lobotka rimane una valida alternativa anche in questo turno di campionato. Si accendono poi ballottaggi anche in difesa, dove dovrebbe essere Ospina il portiere titolare domani sera. Di fronte allo spagnolo sono candidati alla maglia da titolare Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui, ma non mancano le alternative.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 19 Pisacane; 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 33 Pellegrini: 18 Nandez, 8 Cigarini, 21 Ionita; 20 Pereiro; 10 J Pedro, 99 Simeone All. Maran

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 M Rui; 5 Allan, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA