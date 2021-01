Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Quote, Fabian Ruiz o Elmas in mezzo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Studiamo le probabili formazioni di Cagliari Napoli: la partita è valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 gennaio, vale a dire alla ripresa della stagione dopo la sosta. I partenopei devono dimostrare di poter fare il salto di qualità, dopo il deludente pareggio interno contro il Torino acciuffato peraltro all’ultimo; Gennaro Gattuso vuole entrare nelle prime quattro della classifica e disputare la prossima Champions League, sapendo che un calo delle due milanesi potrebbe anche permettergli di competere per lo scudetto.

Campionato positivo per un Cagliari che, allo stesso modo, vuole avere un passo leggermente migliore e provare a inserirsi nella corsa all’Europa: l’ultima partita giocata è stata persa sul campo della Roma, adesso alla Sardegna Arena si spera se non altro di portare a casa un punto giocando comunque per vincere. Vedremo allora come andranno le cose, ma nel frattempo proviamo ad analizzare meglio le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cagliari Napoli, per cui possiamo andare a vedere quali sono le quote del bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 6,50 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 1,47 volte quanto messo sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 4,50 volte l’importo che deciderete di investire.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco sembra voler affrontare Cagliari Napoli con il 4-2-3-1, che potrebbe diventare un 4-3-3: il cambio di modulo dipende soprattutto dalla posizione di Nandez, che può giocare come esterno destro nel tridente oppure arretrare il suo raggio d’azione e affiancare una mediana nella quale Oliva prenderà il posto dell’ex Rog, le cui condizioni restano da valutare, e sarà completata dal solito Razvan Marin. Con un attacco a tre Joao Pedro si allargherebbe sulla corsia giocando insieme a Giovanni Simeone, in caso contrario sarebbe alle spalle del Cholito con Riccardo Sottil comunque impiegato a sinistra; per il resto i dubbi dell’allenatore isolano sono pochi, in porta chiaramente andrà Cragno e davanti a lui dovremmo rivedere Walukiewicz formare la coppia centrale insieme a Godin, sugli esterni invece si va verso la soluzione con Zappa e Lykogiannis anche se Tripaldelli, come già contro la Juventus, potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa.

I DUBBI DI GATTUSO

Curiosamente anche Gennaro Gattuso ha dubbi che riguardano il modulo da utilizzare in Cagliari Napoli: anche in questo caso gli effettivi in campo sarebbero sostanzialmente gli stessi, ricordando che Mertens e Osimhen – come Koulibaly – non ce la fanno l’ago della bilancia, per così dire, è rappresentato da Zielinski che potrebbe piazzarsi alle spalle di Petagna (o Lozano che potrebbe fare il finto centravanti, con Politano titolare sulla corsia) oppure fare la mezzala tattica in supporto al perno centrale Bakayoko. Da decidere se utilizzare Fabian Ruiz o Elmas per completare il centrocampo, Demme è acciaccato e stringerà i denti per essere in panchina; Lorenzo Insigne sarà impiegato da esterno sinistro offensivo, sia esso nel tridente o sulla trequarti, poi avremo una difesa nella quale Nikola Maksimovic sarà nuovamente chiamato ad affiancare Manolas. Di Lorenzo giocherà a destra, Mario Rui dovrebbe rivedersi a sinistra; l’altro punto di domanda è legato al portiere, qui c’è sempre un ballottaggio aperto tra Ospina e Meret e questa volta a giocare la partita potrebbe essere il colombiano.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Oliva, R. Marin; Nandez, Joao Pedro, R. Sottil; G. Simeone

A disposizione: Vicario, Pisacane, Carboni, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, G. Pereiro, Ounas, Cerri, Pavoletti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Aresti, Faragò, Klavan, Rog, Luvumbo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Petagna, L. Insigne

A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Rrahmani, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Demme, Elmas, Politano, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Osimhen

