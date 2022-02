Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Quote: Osimhen o Mertens? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Cagliari Napoli parliamo della partita che sarà sicuramente il piatto forte del ricco lunedì per la ventiseiesima giornata di Serie A, che prevede ben due posticipi oggi. Il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri nel nuovo anno sta viaggiando sicuramente meglio rispetto alla prima parte del campionato, il pareggio ad Empoli di otto giorni fa è stato un altro tassello sulla strada verso la salvezza, un percorso che però si annuncia ancora molto lungo e impegnativo. Un bel risultato contro una big sarebbe prezioso, anche dal punto di vista psicologico.

Il Napoli però in questo campionato ha già fatto troppi favori alle piccole e se i partenopei di Luciano Spalletti vorranno davvero inseguire il sogno scudetto dovranno invertire questo trend. La partita di Cagliari potrebbe essere particolarmente delicata perché nelle ultime due uscite del Napoli sono arrivati i pareggi in sfide di lusso contro Inter in campionato e Barcellona in Europa League, guai adesso a sottovalutare l’avversario meno prestigioso. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, ricordiamo anche quali sono le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cagliari Napoli. Gli ospiti sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

LE SCELTE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli vedono Walter Mazzarri alle prese con alcuni giocatori assenti o come minimo acciaccati, di conseguenza molte scelte saranno basate sulle necessità o sul bollettino medico più che sulle scelte di mister Mazzarri, che avrebbe voluto preparare meglio questa partita per lui sempre speciale. Ad esempio, in difesa il terzetto davanti al portiere Cragno dovrebbe essere formato da Goldaniga, Altare e Ceppitelli.

Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 e nel folto centrocampo a cinque del Cagliari dovremmo vedere da destra a sinistra Bellanova, Grassi, Marin, Deiola e Dalbert, con Baselli che potrebbe essere l’unico nome alternativo, in possibile ballottaggio con Deiola. Infine anche in attacco c’è qualche problema, come gli acciacchi di Pavoletti, dunque Pereiro e Keita Balde si giocano il posto a sostegno della prima punta Joao Pedro.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Anche sul fronte partenopeo non mancano a dire il vero alcuni assenti nelle probabili formazioni di Cagliari Napoli, per Luciano Spalletti la situazione torna ad essere abbastanza critica, non come a gennaio però bisogna anche tenere presente che questa trasferta a Cagliari finisce in mezzo a due partite con il Barcellona, dunque le forze vanno gestite. Il modulo sarà il 4-2-3-1 e davanti ad Ospina avremo Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani favorito su Juan Jesus per affiancare Koulibaly ed infine Mario Rui a sinistra.

In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia mediana formata da Demme e Fabian Ruiz; quanto al reparto offensivo, Politano è sulla via del pieno recupero ma noi schieriamo sulla trequarti il trio composto da Elmas, Zielinski e Insigne da destra a sinistra alle spalle del centravanti, ruolo per il quale Mertens potrebbe insidiare Osimhen questa sera in Sardegna.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All. Mazzarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

