Probabili formazioni Cagliari Perugia/ Quote: le mosse di Liverani e Castori

Le probabili formazioni di Cagliari Perugia ci introducono alla partita che oggi pomeriggio nel capoluogo sardo sarà valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in gara secca, un modo ideale per cominciare a fare sul serio con una prima uscita ufficiale prima del via al campionato di Serie B. Per il Cagliari è l’inizio di un anno di “espiazione” dopo la dolorosa retrocessione dello scorso maggio, naturalmente con l’obiettivo di tornare se possibile immediatamente nella massima categoria.

Anche il Perugia vorrà essere protagonista della Serie B dopo che gli umbri nello scorso campionato avevano saputo raggiungere i playoff. Oggi intanto ci sono in palio i sedicesimi di finale della Coppa Italia e una prima soddisfazione per cominciare bene. Scopriamo allora quali sono le mosse dei due allenatori con le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari Perugia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cagliari Perugia. I sardi sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PERUGIA

LE MOSSE DI LIVERANI

Le probabili formazioni di Cagliari Perugia per il tecnico dei sardi Fabio Liverani (grande ex della partita) saranno caratterizzate soprattutto dalle assenze di Rog, Tramoni, Nandez, Delpupo, Ciocci e Desogus, mentre recupera Deiola. Questo il probabile schieramento, basato sul modulo 4-3-3: Radunovic tra i pali; Di Pardo, Altare, Goldaniga e Carboni da destra a sinistra nella difesa a quattro; Makoumbou, Viola, Lella a centrocampo; Pereiro, Pavoletti (o il nuovo acquisto Lapadula) e Luvumbo nel tridente d’attacco.

LE SCELTE DI CASTORI

Sul fronte ospite, l’allenatore umbro Fabrizio Castori per le probabili formazioni di Cagliari Perugia non potrà contare a sua volta su diversi assenti, cioè Angella, Olivieri, Matos, Santoro, Curado e Rosi, mentre Di Serio e Vano sono a mezzo servizio. Nel modulo 3-5-2 dovremmo vedere in porta Gori; difesa a tre con Sgarbi, Vulikic e Dell’Orco; folto centrocampo a cinque con Casasola a destra, Iannoni, Vulic, Lisi (favorito su Ghion) e infine Righetti a sinistra; davanti Kouan dovrebbe agire in appoggio a Melchiorri.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PERUGIA: IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni; Makoumbou, Viola, Lella; Pereiro, Pavoletti, Luvumbo. All. Liverani.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Vulikic, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic, Lisi, Righetti; Kouan, Melchiorri. All. Castori.











