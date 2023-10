PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA/ Diretta tv: Pellegrini è assente (8^ giornata Serie A 2023, 7 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Cagliari Roma vedranno Claudio Ranieri affrontare con un modulo 3-5-2 la grande sfida al suo passato, motivo in più per concentrare adesso la nostra attenzione sulla folta linea a cinque che formerà il centrocampo del Cagliari, cominciando con Zappa che sarà l’esterno titolare a destra, per poi proseguire con Nandez, il regista Makoumbou e Deiola nel cuore della mediana, fino a giungere all’esterno sinistro Augello; reparto dunque folto, ma nel quale i sardi sembrano avere le idee chiare, lasciando i dubbi in un attacco che finora ha segnato pochissimo. Lo stesso modulo 3-5-2 caratterizza anche la Roma di mister José Mourinho, quindi il centrocampo sarà davvero affollato.

Cristante ancora una volta sarà arretrato per necessità in difesa; ecco allora che nel centrocampo a cinque degli ospiti giallorossi ci aspettiamo innanzitutto Kristensen in qualità di esterno destro, poi avremo Bove e Aouar che agiranno come mezzali per affiancare il regista Paredes in assenza del capitano Pellegrini che si è infortunato giovedì, infine abbiamo un altro potenziale dubbio a sinistra, dove Spinazzola potrebbe essere insidiato da Zalewski per il posto dal primo minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Cagliari Roma ci permettono di avvicinarci alla partita che domani si giocherà alla Sardegna Arena per l’ottava giornata del campionato di Serie A, un duello intrigante in panchina fra i due allenatori, Claudio Ranieri e José Mourinho. Sarà però l’importanza della posta in palio a catalizzare l’attenzione: per il Cagliari la situazione è già delicatissima perché i rossoblù sardi arrivano dalla pesante sconfitta sul campo della Fiorentina e sono ultimi con appena 2 punti in una classifica che avrebbe già bisogno di una netta sferzata.

Non sarà facile tuttavia ottenerla contro una Roma che, fatte le debite proporzioni, è a sua volta una grande delusa della primissima parte della stagione: 8 punti sono davvero pochi per i giallorossi, che hanno rialzato la testa vincendo contro il Frosinone ma adesso hanno bisogno di continuità per rimettersi in corsa per un quarto posto che altrimenti rischia di allontanarsi già troppo. Tutto questo premesso, andiamo allora adesso senza ulteriori indugi a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Cagliari Roma.

DIRETTA CAGLIARI ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Cagliari Roma sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

LE SCELTE DI RANIERI

Le probabili formazioni di Cagliari Roma vedranno Claudio Ranieri affrontare questa partita così speciale per lui con un modulo 3-5-2 e con questi possibili undici titolari: Radunovic in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Wieteska, Dossena e uno tra Hatzidiakos (favorito) e Obert; ecco poi una folta linea a cinque a centrocampo, cominciando con Zappa a destra, per poi proseguire con Nandez, il regista Makoumbou e Deiola nel cuore della mediana, fino a giungere all’esterno sinistro Augello; infine, i dubbi di mister Ranieri si concentrano soprattutto nell’attacco del Cagliari, dove Luvumbo (acciacchi permettendo) e Petagna sono i favoriti per le due maglie a disposizione, ma devono vincere la concorrenza rispettivamente di Oristanio e Pavoletti.

LE MOSSE DI MOURINHO

Modulo 3-5-2 anche per José Mourinho, ma con qualità certamente più alta sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Cagliari Roma. Cominciamo dal portiere che sarà Rui Patricio; davanti a lui, ecco la difesa a tre con Mancini, Cristante ancora una volta arretrato e N’Dicka; folto centrocampo a cinque anche per gli ospiti giallorossi, con Kristensen esterno destro, poi Bove e Aouar dovevano essere in ballottaggio per affiancare il regista Paredes ma giocheranno entrambi a causa dell’infortunio di capitan Pellegrini in Europa League, infine a sinistra Spinazzola potrebbe essere insidiato da Zalewski per il posto dal primo minuto; infine, in attacco Mourinho va sul sicuro e si affiderà alla coppia di lusso formata dalle stelle della Roma, cioè Dybala e Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N'Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.











