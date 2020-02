Probabili formazioni Cagliari Roma/ Diretta tv: in campo Peres e Perez? (Serie A)

Cagliari Roma si gioca domani alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo alla Sardegna Arena per dare vita al primo posticipo valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Rolando Maran arriva dalla partita rinviata contro il Verona e più in generale da un periodo senza dubbio poco brillante per il suo Cagliari, che deve dunque invertire la tendenza e tornare al più presto a una vittoria che manca ormai da troppo tempo in casa rossoblù. La Roma di Paulo Fonseca tuttavia non può fare sconti e dopo la vittoria contro il Lecce deve cercare un altro successo se vuole tenere vivo l’inseguimento al quarto posto e dunque alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Andiamo allora a scoprire adesso tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Cagliari Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Cagliari Roma sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky, essendo la partita delle ore 18.00 della domenica. Appuntamento dunque sul canale 202 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Serie A, oppure in alternativa anche tramite il servizio di diretta streaming video che sarà garantito agli abbonati come di consueto dal sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

LE SCELTE DI MARAN

In casa sarda, nelle probabili formazioni di Cagliari Roma spicca il fatto che Rolando Maran non avrà a disposizione lo squalificato Nandez, di conseguenza a centrocampo il regista Cigarini sarà affiancato da Rog e Ionita come mezzali. In difesa in compenso ci sono un paio di buone notizie per mister Maran: infatti può rientrare Cacciatore ed è recuperato anche Ceppitelli, che insidia Klavan per una maglia da titolare nella sfida di domani sera. Nessuna sorpresa infine per quanto riguarda il reparto offensivo del Cagliari, schierato secondo il modulo 4-3-1-2: là davanti infatti avremo il grande ex Nainggolan come trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti che vedrà titolari il centravanti Simeone con Joao Pedro.

LE MOSSE DI FONSECA

Sulla sponda giallorossa delle probabili formazioni di Cagliari Roma, ecco che gli uomini allenati da Paulo Fonseca saranno orfani alla Sardegna Arena dello squalificato Mancini, di conseguenza in difesa ci sarà Fazio a formare la coppia centrale con Smalling. Sulle corsie esterne cerca conferma Kolarov, favorito su Spinazzola e dunque verosimilmente terzino sinistro nonostante un periodo non facile nel rapporto con la tifoseria, mentre a destra potrebbe esserci Bruno Peres. Problemi muscolari per Lorenzo Pellegrini, sulla trequarti potrebbe trovare posto l’acquisto di gennaio Carles Perez ai lati di Mkhitaryan e Perotti, che andranno a completare il terzetto che, in ossequio al consueto modulo 4-2-3-1, giostrerà alle spalle della prima punta, che naturalmente anche in questa trasferta di Cagliari sarà Dzeko.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.



