Probabili formazioni Cagliari Roma/ Diretta tv, Semplici senza Cragno e Nainggolan

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 la sfida per la 33^ giornata di Serie A tra Cagliari e Roma, tra le mura della Sardegna Arena: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo ben curiosi di scoprire le scelte di Mister Semplici per tentare l’impresa casalinga; i sardi dopo aver superato anche l’Udinese solo pochi giorni fa ancora tengono il vivo il sogno salvezza, ma certo abbisognano ancora di punti pesantissimi (come quelli messi in palio questo fine settimana). Di contro poi ci sarà un avversario arrabbiato come è quello giallorosso: Fonseca ancora una volta sarà limitato nelle sue scelte per l’11 dal folto numero di assenti e indisponibili, ma pure dovrà dare il massimo, così come i suoi giocatori.

Ancora fermo al settimo posto dopo anche il pari incassato con l’Atalanta nel precedente turno, il tecnico lusitano vede allontanarsi sempre di più la prossima Champions league, primo obiettivo stagionale. Urge allora subito un riscatto: vediamo quali saranno allora le mosse per le probabili formazioni di Cagliari Roma.

CAGLIARI ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per le probabili formazioni di Cagliari Roma, il tecnico dei rossoblu non dovrebbe domani discostarsi dal classico 3-5-2, ma pure dovrebbero esserci novità rispetto allo schieramento visto in campo contro l’Udinese solo pochi giorni fa. Ecco che già in difesa avremo sempre Vicario tra i pali, ma davanti il reparto dovrebbe venir completato domani da Rugani, Godin e Carboni. A centrocampo spicca poi l’assenza annunciata dell’ex del match Radja Nainggolan, out per decisione del giudice sportivo: toccherà a Duncan farne le veci al centro del reparto, in compagnia di Marin e Nandez, mentre per coprire il ruolo sull’esterno dello schieramento si faranno avanti Zappa e Lykogiannias (anche se Asamoah è valida alternativa). In attacco sarà poi ballottaggio tra Simeone, Cerri e Pavoletti per la seconda maglia da titolare: Joao Pedro sarà invece in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI FONSECA

Sono ancora mosse in gran parte obbligate invece per Fonseca, che per disegnare le probabili formazioni di Cagliari Roma dovrà fare molta attenzione. Fissato il 3-4-2-1 solito, ecco che in difesa sono già i primi problemi: dopo gli out di Smalling e Kumbulla, pure domani sarà indisponibile anche Ibanez, squalificato dopo la partita con l’Atalanta. Toccherà allora a Fazio completare il reparto con Mancini e Cristante (Spinazzola rimane in forte dubbio dal primo minuto). A centrocampo sarà poi spazio per uno tra Villar e Diawara al fianco di Veretout al centro, mentre sull’esterno sarà riconfermato Karsdorp, mentre Bruno Peres potrebbe dare il cambio a Calafiori nell’altro corridoio. Irrinunciabili ancora una volta Pellegrini e Mkhitaryan come esterni in attacco, mentre in prima punta dovrebbe essere Borja Mayoral il favorito domani su Edin Dzeko.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannias; J Pedro, Simeone All. Semplici

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Veretout, B Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca



