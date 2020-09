Probabili formazioni Cagliari Roma/ Fonseca conferma titolari Perotti e Mkhitaryan?

Si giocherà oggi, sabato 12 settembre, alle ore 18.00 e tra le mura della Sardegna Arena, l’amichevole estiva tra Cagliari e Roma, di cui ora, è tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni. E in effetti siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Di Francesco come di Fonseca per questo test match di lusso in vista del prossimo avvio del campionato di Serie A, a cui pure entrambi gli spogliatoio arrivano a ranghi quasi completi. Tenuti da parte infortunati (come Zaniolo) come i nomi bollenti del mercato, infatti in questi giorni gli allenatori hanno visto fare ritorno anche i giocatori precedentemente convocati con le rispettive nazionali: si potrà dunque lavorare al 100% in vista della prossima stagione di Serie A e l’amichevole di oggi sarà occasione preziosa per valutare le condizioni fisica e mentale dei giocatori. Specie in casa rossoblu: il Cagliari ha alle spalle infatti solo un’amichevole con l’Olbia al momento e i giocatori di Di Francesco (ex del match) devono incamerare minuti di peso nelle gambe. Andiamo dunque a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Roma.

LE PROBABILI FORMAIZONI CAGLIARI ROMA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per le probabili formazioni di Cagliari Roma, Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3 per il primo vero test estivo come allenatore della formazione sarda. A disposizione, finalmente una rosa praticamente al completo: ecco che già in difesa vedremo allora dal primo minuto Pisacane e Klavan, con Lykogiannis e Pisacane adibiti in corsia. Per la mediana si faranno trovare poi pronti Ladinetti, come Nandez e il giovane centrale ex Venezia Caligara al suo fianco, anche se non mancano valide alternative dalla panchina: come ad esempio Rog, match winner dell’amichevole tra i sardi e l’Olbia. Sono poi maglie consegnate per l’attacco della formazione rossoblu: pronti Delpupo e Joao Pedro, come anche il bomber Giovanni Simeone.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Cagliari Roma invece Fonseca dovrebbe dare spazio al 3-4-1-2 come modulo, e alla difesa composta da Mancini, Cristante e Ibanez, che ha ben figurato nell’ultima amichevole estiva disputata solo pochi giorni fa con il Frosinone. Per la mediana potremmo rivedere dal primo minuto la coppia centrale composta da Diawara e Veretout, mentre Santon e Calafiori faranno da mezzali: anche se ovviamente non mancano ora soluzioni altrettanto valide dalla panchina. In avanti l’assente eccellente sarà Zaniolo, ma pure è difficile che Fonseca punti su Edin Dzeko, appena rientrato dal ritiro della Bosnia (e pure nome caldo del mercato estivo), almeno dal primo minuto. Con grande probabilità vedremo Pellegrini titolare dal primo minuto alle spalle delle due punte, e dunque Mkhitaryan e Perotti, che hanno ben figurato nei primi test estivi.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ladinetti, Caligara; Delpupo, Joao Pedro, Simeone All. Di Francesco

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti All.Fonseca



