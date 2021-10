Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote, ancora titolari per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Roma, match della 10^ giornata della Serie A che pure avrà inizio solo oggi alle ore 20.45 tra le mura della Sardegna Arena. Siamo infatti ben curiosi di scoprire che cosa si inventerà oggi Mazzarri: il tecnico rossoblu registra purtroppo una lunghissima lista di assenti, a cui pure si sono aggiunti negli ultimi giorni anche pezzi importanti come Nandez, Caceres e Strootman. Per l’allenatore non certo il contesto migliore per sperare l’impresa contro una big come è la Roma, che pure conta qualche problemino.

Dopo il pareggio occorso sul Napoli, Mourinho oggi sarà di fatto costretto a schierare i soliti 11 titolari anche in questo turno infrasettimanale: le seconde linee fin qui hanno ben deluso (lo abbiamo visto in Europa) e lo Special One ora dovrà chiedere ai suoi un grande sforzo, specie se ricordiamo che già domenica la lupa affronterà il Milan. Non sarà dunque un match facile quello previsto in terra sarda questa sera: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Cagliari e Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Complici i rispettivi piazzamenti in classifica, non siamo sorpresi nel veder concesso alla lupa il favore del pronostico questa sera. Per l’1×2 del match ecco che la Snai ha concesso a 1.65 la vittoria della Roma, contro il 4.75 segnato per il successo del Cagliari, mentre il pareggio ha meritato la quota di 4.25.

LE PROBABILI FORMZIONI CAGLIARI ROMA

LE MOSSE DI MAZZARRI

Considerati i tanti assenti o comunque giocatori acciaccati a cui Mazzarri potrebbe essere costretto a far a meno, non escludiamo che il tecnico possa anche cambiare modulo stasera e magari orientarsi verso il 3-5-2 (visto solo a inizio stagione). In tal caso ecco che l’allenatore rossoblu, dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali, con in difesa il ritrovato Godin, accompagnato da Carboni e Ceppitelli dal primo minuto. Nell’ampio reparto a centrocampo sarà poi spazio per Marin, Deiola e Grassi al centro, specie se l’ex Strootman alla fine dovesse dare forfait: Lykogiannis e Zappa saranno invece le prime scelte per l’esterno del reparto. In attacco infine spazio per Joao Pedro e Keità, con Pavoletti che pure punta a una maglia da titolare, dopo i pochi minuti giocati con la Fiorentina.

LE SCELTE DI MOURINHO

Come abbiamo accennato prima Mourinho non potrà permettersi di attuare un ampio turnover nelle probabili formazioni di Cagliari Roma: le seconde scelte non si sono rivelate all’altezza e la lupa ha fame di punti. Schierato il 4-2-3-1 iniziale, ecco che questa sera avremo ancora Rui Patricio tra i pali, mentre in difesa non potranno mancare Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina, anche se dalla panchina rimane a disposizione Calafiori. A centrocampo rimangono poi irrinunciabili due giocatori come Veretout e Cristante, con il capitano Pellegrini al solito schierato sulla linea della trequarti. Anche in attacco ben pochi dubbi: Zaniolo e Mkhitaryan dovrebbero essere i titolari sull’esterno e sosterranno la prima punta Abraham, che vince il ballottaggio su Shomurodov.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.



