Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote: tanti dubbi per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Cagliari Roma ci permettono di parlare di questa importante partita della 33^ giornata di Serie A che oggi andrà in scena alla Sardegna Arena. C’è curiosità attorno alle mosse di Leonardo Semplici e Paulo Fonseca, perché il Cagliari si gioca la salvezza nelle ultime settimane del campionato, mentre la Roma deve capire se può ambire a qualcosa di più del settimo posto, oppure farebbe meglio a puntare tutto sulle semifinali di Europa League, che in ogni caso sono l’obiettivo principale in questo momento.

La vittoria di mercoledì a Udine ha rilanciato le speranze di salvezza del Cagliari, che al 90′ della partita con il Parma era virtualmente retrocesso e invece adesso ha sei punti in più e prospettive assai più rosee, anche se certamente non agevoli. La Roma invece ha pareggiato con l’Atalanta, il quarto posto è sempre più lontano ma mollare il campionato potrebbe essere un rischio, perché in Europa League il Manchester United sarà ostacolo durissimo. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Cagliari Roma a poche ore dal match.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. C’è grande equilibrio tra i segni 1 e 2, infatti sia la vittoria casalinga del Cagliari sia un successo esterno da parte della Roma sarebbero quotati a 2,55. Decisamente più alta è invece la quotazione per il pareggio, perché il segno X varrebbe ben 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

LE SCELTE DI SEMPLICI

Le probabili formazioni di Cagliari Roma dovrebbero riservarci un modulo 3-5-2 per i padroni di casa di Leonardo Semplici. In porta ancora Vicario, ormai protagonista da alcune settimane, davanti a lui sembrano sicuri del posto Rugani e Godin mentre la terza maglia da titolare in difesa è contesa fra Carboni e Ceppitelli. A centrocampo pesa la squalifica del grande ex Nainggolan, di conseguenza la folta linea a cinque dovrebbe prevedere Zappa a destra, poi Nandez, Marin e Duncan nel cuore della mediana sarda, infine a sinistra ci potrebbe essere un ballottaggio con Lykogiannis però favorito su Asamoah. Il dubbio più succoso riguardo alla formazione del Cagliari riguarda però il ruolo di prima punta, che è conteso da Simeone, Cerri e Pavoletti, tutti in corsa per affiancare Joao Pedro, che sarà invece senza dubbio la seconda punta nel reparto offensivo dei sardi.

LE MOSSE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Cagliari Roma regalano grattacapi a Paulo Fonseca soprattutto in difesa, perché la squalifica di Ibanez si aggiunge a un quadro già piuttosto critico. Ecco dunque che la Roma dovrebbe schierarsi con una difesa a tre che vedrà l’ormai classico arretramento di Cristante in mezzo a Mancini e Fazio, che dovrebbe avere questa chance da titolare nel terzetto davanti a Pau Lopez, favorito su Mirante. A centrocampo rientra Diawara, che sarà titolare con uno tra Veretout e Villar nella coppia mediana. Bisogna considerare anche l’imminente semifinale di Europa League, alla quale si devono anche altri ballottaggi: Karsdorp-Reynolds come esterno destro ad esempio (mentre a sinistra ci sarà Bruno Peres), per tacere di un attacco dove l’unica certezza sembra essere Pellegrini, affiancato da uno tra Mkhitaryan e Carles Perez sulla trequarti a supporto del centravanti, che potrebbe essere sia Borja Mayoral sia Dzeko.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.



