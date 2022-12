Probabili formazioni Camerun Brasile/ Quote, ampio turnover verdeoro? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN BRASILE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Camerun Brasile studiamo le potenziali scelte in vista della partita che si gioca per il gruppo G dei Mondiali 2022: a Losail, presso lo stadio Iconico, si va in campo alle ore 20:00 di venerdì 2 dicembre. La Seleçao ha vinto entrambe le sue partite e dunque è aritmeticamente qualificata agli ottavi, anche se non può ancora dirsi prima nel girone perché il primo criterio a parità di punti è la differenza reti, di conseguenza la Svizzera potrebbe ancora operare il sorpasso nonostante sia stata battuta da un Brasile che ha sempre carburato con il passare dei minuti in campo.

Il Camerun resta vivo grazie alla straordinaria rimonta contro la Serbia: da 1-3 a 3-3 dopo aver incassato due gol nel recupero del primo tempo, i Leoni Indomabili naturalmente ci credono ma per qualificarsi dovrebbero vincere questa sera e sperare che la Svizzera perda, o al massimo pareggi (ma a quel punto servirebbero due gol di scarto). Vedremo cosa succederà; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a capire in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Losail, e dunque prendiamoci del tempo per andare a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Camerun Brasile.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Camerun Brasile, partita valida per il gruppo G dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Leoni Indomabili vi permetterebbe di guadagnare 10,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Seleçao, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,30 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN BRASILE

LE SCELTE DI SONG

Per Camerun Brasile Rigobert Song si affida naturalmente al consueto 4-3-3: da valutare però gli interpreti, per esempio Aboubakar potrebbe avere una maglia da titolare (vista la necessità di vincere) e quindi potrebbe spostare Choupo-Moting sulla corsia destra, al posto di Mbeumo. A sinistra sarebbe confermato Toko Ekambi, anche se la pressione di Bassogog può essere importante; per il resto a dire il vero dovremmo vedere lo stesso schieramento che ha raccolto il pareggio contro la Serbia. Il grande dubbio è Onana: non è chiaro se il portiere dell’Inter sia stato escluso totalmente dai Mondiali 2022, di fatto è ancora in Qatar e dunque potrebbe anche giocare. In caso contrario, spazio ad Epassy che davanti a lui avrà la coppia di centrali difensivi formata da N’Koulou e Castelletto (in gol contro la Serbia) mentre come terzini dovrebbero giocare Fai a destra e Tolo a sinistra. A centrocampo invece Hongla si piazza in cabina di regia; ai suoi lati un grande centrocampista di contenimento (e non solo) come Zambo Anguissa e un incursore come Kundé.

GLI 11 DI TITE

Tite medita il turnover per Camerun Brasile, essendo comunque già agli ottavi: sarà ancora senza Danilo e Neymar sperando di recuperarli per la prossima partita, nel frattempo in difesa potrebbe lanciare Bremer per Thiago Silva (con la conferma di Marquinhos) mentre a destra potrebbe esserci spazio per Dani Alves che giocherebbe sul versante opposto rispetto ad Alex Telles, con Alisson in porta. In mediana Bruno Guimaraes potrebbe avere la maglia di Casemiro; poi le due mezzali potrebbero comunque essere Fred e Paquetà, anche perché in questa zona del campo la concorrenza non è così folta e con il 4-3-3 lo schieramento nel settore nevralgico potrebbe essere questo. Da vedere invece la composizione del tridente: finora Tite non lo ha mai cambiato, ma si avvicinano gli ottavi e allora Antony e Rodrygo potrebbero avere posto sugli esterni, con Gabriel Jesus che eventualmente andrebbe a giocare come centravanti. Fuori quindi Raphinha, Richarlison e Vinicius Jr. in blocco? Staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN BRASILE: IL TABELLINO

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Zambo Anguissa, Hongla, Kundé; Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi. Allenatore: Rigobert Song

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Bremer, Alex Telles; Fred, Bruno Guimarães, Paquetà; Antony, Gabriel Jesus, Vinicius Jr. Allenatore: Tite











