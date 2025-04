PROBABILI FORMAZIONI CELJE FIORENTINA: PALLADINO STUDIA GLI SLOVENI!

Le probabili formazioni Celje Fiorentina ci avvicinano alla partita che si gioca per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2024-2025: giovedì 10 aprile, per la terza stagione consecutiva, la Viola gioca questo turno di una competizione di cui ha raggiunto per due volte la finale, sempre perdendola e dunque avendo più di un conto aperto. Che questo possa essere l’anno buono ci credono in molti, a cominciare da una concorrenza non straordinaria (ma c’è il Chelsea) ma anche dal passo che la Fiorentina ha tenuto per tutta la Conference League, ribaltando ad esempio il Panathinaikos agli ottavi.

Anche in campionato comunque i viola stanno facendo bene, sia pure arrivino da una rimonta subita dal Milan dopo un doppio vantaggio nei primi 10 minuti; adesso bisognerà sicuramente rispettare il Celje, una squadra che pur senza strafare ha saputo conquistare i quarti di Conference League facendo fuori il Lugano ai rigori, e rappresentando in qualche modo una sorpresa. Scopriremo presto come andranno le cose in Slovenia, nel frattempo dobbiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Celje Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO CELJE FIORENTINA

Analizzando le quote che la Snai ha emesso su Celje Fiorentina possiamo notare come il vantaggio nel pronostico sorrida ovviamente alla squadra viola, perché il segno 2 per la sua vittoria vale 1,42 volte quello che avrete messo sul piatto mentre il segno 1, sul quale puntare per il successo del Celje, porta in dote una vincita che corrisponde a 6,75 volte la cifra investita. Infine il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio, ha un valore che ammonta a 4,65 volte la posta in palio sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI CELJE FIORENTINA

GLI 11 DI RIERA

Albert Riera, vecchia conoscenza del calcio europeo, pensa alle probabili formazioni Celje Fiorentina ragionando su un 4-1-4-1 che potrebbe ricalcare quello visto contro il Lugano, quando gli sloveni hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di Conference League. Squadra dunque propositiva sulla carta, con Bejger e Nemanic centrali di difesa a protezione del portiere Ricardo Silva e poi due terzini che saranno Juanio Nieto e Karnicnik; di fatto avremo un solo frangiflutti davanti a questo reparto, la maglia sarà data a Zabukovnik che rimane favorito sulla concorrenza rappresentata da Dulca.

Davanti dunque c’è una linea di quattro giocatori, con il modulo del Celje che può variare in corso d’opera: Seslar e Kvesic di fatto giocano come mezzali che avanzano il loro raggio d’azione accompagnando gli esterni, in questo caso dovremmo vedere Delaurier-Chaubet agire sulla corsia di destra e Svetlin che invece sarà impiegato sulla zona mancina del campo. La prima punta per la squadra slovena dovrebbe essere Kucys, sempre in vantaggio nell’ideale ballottaggio con Edmilson che comunque dovrebbe avere spazio, come spesso gli capita, nel corso del secondo tempo.

LE MOSSE DI PALLADINO

Si presenta sempre con il 3-5-2 Raffaele Palladino, che studia le probabili formazioni Celje Fiorentina pensando di dare una chance a chi ha giocato meno ultimamente. Uno di questi sarà certamente Comuzzo, perché Pablo Marì non è nella lista Uefa (al pari di Cher Ndour) e dunque sarà il giovane del settore giovanile a completare il reparto con Matias Moreno e Luca Ranieri, mentre in porta avremo Pietro Terracciano che viene sempre impiegato in Conference League. Per quanto riguarda le corsie laterali, senza Gosens a sinistra potrebbe giocare Folorunsho, che però potrebbe scalare a destra con l’inserimento di Parisi.

Balla dunque la maglia di Dodò, così come in mezzo una chance può sicuramente averla Adli che si è visto solo per pochi minuti a San Siro; tra Fagioli e Mandragora solo uno dovrebbe essere impiegato perché Richardson potrebbe essere titolare. Per quanto riguarda l’attacco, la logica imporrebbe che Beltran e Zaniolo abbiano il posto contro il Celje ma tenere fuori Kean e Gudmundsson oggi è parecchio difficile: ipotizziamo che l’argentino possa sostituire l’islandese dal primo minuto, poi quasi certamente ci saranno staffette a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI CELJE FIORENTINA: IL TABELLINO

CELJE (4-1-4-1): Ricardo Silva; Nieto, Bejger, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik; Delaurier-Chaubet, Seslar, Kvesic, Svetlin; Kucys. Allenatore: Albert Riera

FIORENTINA (3-5-2): P. Terracciano; Matias Moreno, Comuzzo, L. Ranieri; Folorunsho, Richardson, Mandragora, Adli, Parisi; Kean, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino