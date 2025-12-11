Probabili formazioni Celta Vigo Bologna: le scelte di Giraldez e Italiano per la partita valida per la sesta giornata di Europa League.

È giusto analizzare nel migliore dei modi le probabili formazioni Celta Vigo Bologna, perché la partita di giovedì 11 dicembre 2025 per la sesta giornata di Europa League 2025-2026 è importantissima: i felsinei vanno a caccia dei playoff, tornati assolutamente alla portata grazie alla vittoria netta contro il Salisburgo.

È però un Bologna che in termini generali appare in flessione: la sconfitta interna contro la Cremonese non è stata pienamente riscattata anche se il pareggio di Roma contro la Lazio si può considerare positivo, adesso però i rossoblu sanno che arrivano partite davvero importanti e bisognerà aumentare i giri del motore.

Il Celta Vigo è davanti nella classifica di Europa League, tra l’altro arriva dalla preziosissima vittoria del Santiago Bernabeu ma in questa competizione, dopo tre vittorie consecutive, ha mancato il match point qualificazione perdendo contro il Ludogorets: dunque anche i galiziani sono alla ricerca di punti utili.

Questo rende la partita di questa sera decisamente delicata, il che ci dice anche che le scelte di campo, considerando comunque il turnover, dovranno essere ben ponderate; scopriamole insieme, o comunque ipotizziamole, andando a valutare le probabili formazioni Celta Vigo Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE CELTA VIGO BOLOGNA

Cosa ci dicono le quote della Snai per questa partita? Le leggiamo all’interno delle probabili formazioni Celta Vigo Bologna, c’è incertezza sull’esito finale ma il valore da 2,35 posto sul segno 1 ci dice che gli spagnoli sono leggermente favoriti, possiamo infatti notare come il segno 2 per la vittoria dei felsinei abbia una vincita equivalente a 3,00 volte quanto messo sul tavolo, infine il segno X che va a identificare l’opzione del pareggio vi farebbe guadagnare 3,20 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO BOLOGNA

COME GIOCA GIRALDEZ

Difficile dire cosa Claudio Giraldez possa avere in mente, comunque con le probabili formazioni Celta Vigo Bologna possiamo dire che i galiziani saranno in campo con un 3-4-2-1 e che rispetto al Bernabeu dovrebbe cambiare qualcosa. Ionut Radu, che contro il Bologna fece un grossolano errore che costò lo scudetto alla sua Inter, ha giocato le prime tre partite di Europa League ma poi ha ceduto il posto a Villar: così dovrebbe essere anche questa sera, davanti a lui Lago o Carlos Dominguez per affiancare Javi Rodriguez e Marcos Alonso, altro volto noto per i trascorsi nella Fiorentina.

Sulle corsie laterali conferma per Mingueza a sinistra mentre a destra potrebbe tornare Rueda; in mezzo al campo la candidatura è quella di Beltran, pronto a prendere il posto di Roman e formare così la cerniera con Moriba. Davanti, da valutare: Swedberg, che dalla panchina ha segnato la doppietta che ha affondato il Real Madrid, va per una maglia da titolare e potrebbe giocare con Duran o Zaragoza (più il primo che il secondo), davanti sono in tre quasi alla pari con l’ex Bruges Jutglà e il veterano Iago Aspas pronti a giocarsela con Borja Iglesias che forse in termini generali parte un pizzico davanti, staremo a vedere.

LE MODIFICHE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano ha le idee abbastanza chiare nelle probabili formazioni Celta Vigo Bologna, anche se qualche dubbio legittimamente permane: per esempio i due centrali a protezione di Ravaglia, perché Lucumì a tutti gli effetti dovrebbe tornare titolare ma bisognerà capire chi tra Heggem e Casale gli lascerà il posto, propendiamo per il secondo mentre sulle fasce i due terzini sembrano essere stati scelti e si tratterà di Holm e Lykogiannis. A centrocampo una maglia è già sicura, salvo sorprese, ed è quella di Lewis Ferguson; al suo fianco è testa a testa serratissimo tra Nikola Moro e Pobega, qui è davvero tutto aperto.

Passando poi al reparto avanzato, Orsolini non è al top della condizione: la partita è importante e quindi il numero 7 farà di tutto per esserci, ma non è da scartare il fatto che sia scelta la strada della prudenza e che quindi a giocare titolare sulla destra sia Bernardeschi, che chiaramente si prenderebbe la destra come zona di campo lasciando dall’altra parte Rowe, che appare in vantaggio su Cambiaghi che non ha giocato bene contro la Lazio. Fabbian è in vantaggio per agire sulla mattonella centrale, piazzandosi dunque alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Dallinga, come già nell’ultima uscita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO BOLOGNA: IL TABELLINO

CELTA VIGO (3-4-2-1): Villar; Javi Rodriguez, C. Dominguez, Marcos Alonso; Rueda, Beltran, Moriba, Mingueza; Duran, Swedberg; Borja Iglesias. Allenatore: Claudio Giraldez

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; N. Moro, L. Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano