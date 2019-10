Probabili formazioni Celtic Lazio/ Diretta tv, sarà ampio turnover per Inzaghi?

Dovremo attendere domani le ore 21,00 per assistere alla trasferta della Lazio a Glasgow contro il Celtic, nella terza giornata dell’Europa league: andiamo allora a scoprire quali saranno le probabili formazioni che vedremo in campo domani sera per il girone E al Celtic Park. C’è infatti molta curiosità intorno alle mosse di Inzaghi per le probabili formazioni di Celtic Lazio: il tecnico biancoceleste, complice un calendario ben fitto di incontri ben importanti anche nel Campionato di Serie A, potrebbe infatti attuare un forte turnover. Certo il club capitolino però non volerà in Scozia disarmata: conosciamo infatti bene il valore della squadra del tecnico Lennon, che in casa vorrà confermare la vetta nella classifica del girone, ottenuta dopo la vittoria sul Cluj del turno precedente. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Celtic Lazio.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo subito che Celtic Lazio domani si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale Tv8 del digitale terrestre, ed anche con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport 1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO

LE MOSSE DI LENNON

Per le probabili formazioni di Celtic Lazio, la squadra scozzese domani sarà in campo, di fronte al pubblico di casa, con il consueto 4-2-3-1, già ampiamente visto in questa prima parte di stagione e farcito di titolari. Ecco quindi che domani tra i pali non mancherà Forster, come pure il quartetto in difesa composto da Frimpong, Jullien, Ajer e Bolingo-Mombo, ai quali però verranno richiesti gli straordinari dopo pure la sfida in campionato con il Ross County. Sono poi maglie più che confermate in mediana con McGregor e il capitano Scotto Brown: vedremo allora Rogic adibito sulla tre quarti. Saranno poi irrinunciabili in attacco Edourad, come anche Elyounoussi e Forrest (questi due come esterni), visto poi il loro grande stato di forma (tutti in gol solo lo scorso sabato).

LE SCELTE DI INZAGHI

Come anticipato prima sarà un forte turnover per lo schieramento biancoceleste nelle probabili formazioni di Celtic Lazio: dopo il sudato pareggio con l’Atalanta e in vista dei prossimi impegni di campionato, Inzaghi deve un po’ gestire i suoi e dare riposo ai più affaticati. Sempre seguendo il 3-5-2 come modulo di partenza dunque vedremo il solito Strakosha tra i pali, ma in difesa vi sarà questa volta spazio per Vavro, Acerbi e Bastos. Sono poi grandi novità nel consueto reparto a 5 del centrocampo, dove di certo mancherà Marusic, fermato dal giudice sportivo: saranno allora Lazzari e Jony a fare da esterni di reparto, con il trittico Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto al centro. Sarà poi turnover pure in attacco: Immobile rimane irrinunciabile, ma domani sera Caicedo farà rifiatare Correa.

IL TABELLINO

CELTIC (4-2-3-1): 67 Forster; 30 Frimpong, 2 Jullien, 35 Ajer, 23 Bolingoli-Mbombo; 8 Brown, 42 McGregor; 46 Forrest, 18 Rogic, 27 Elyounoussi; 22 Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 93 Vavro, 33 Acerbi, 15 Bastos; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. All. Inzaghi.



