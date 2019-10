Probabili formazioni Celtic Lazio/ Quote, Inzaghi fa turnover ma Immobile…

Celtic Lazio si gioca alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Glasgow nella terza giornata della Europa League 2019-2020: andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni che vedremo in campo al Celtic Park. La situazione nel girone è apertissima: la Lazio si è rimessa in linea con la vittoria contro il Rennes, ma è proprio il Celtic a guidare la classifica dopo la vittoria sul Cluj e di conseguenza sarà fondamentale per i biancocelesti di Simone Inzaghi tornare come minimo con un pareggio dalla trasferta in terra di Scozia. Andiamo allora ad esaminare adesso in maggiore dettaglio le probabili formazioni di Celtic Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico dell’agenzia di scommesse Snai su Celtic Lazio. La quota per l’affermazione interna (segno 1) viene proposta a 2.50, l’eventuale pareggio (segno X) viene quotato 3.50 mentre la quota per il successo fuori casa (segno 2) viene fissata a 2.65. Lazio dunque leggermente favorita, ma con ottime possibilità di fare bene.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO

LE MOSSE DI LENNON

Per le probabili formazioni di Celtic Lazio, la squadra scozzese dovrebbe schierarsi sul proprio campo con il consueto modulo 4-2-3-1 e tanti titolari perché il Celtic proprio stasera si giocherà molto della sua Europa League. Ecco quindi che tra i pali vedremo Forster, protetto dalla difesa a quattro che sarà composta da Frimpong, Jullien, Ajer e Bolingo-Mbombo. Anche a centrocampo non ci attendiamo molto turnover e di conseguenza potremmo vedere in azione McGregor e il capitano Scott Brown. Sulla trequarti ecco invece Rogic in posizione centrale a supporto della prima punta Edourad, che sarà certamente aiutato anche dai due esterni Elyounoussi e Forrest.

LE SCELTE DI INZAGHI

Forte turnover biancoceleste invece nelle probabili formazioni di Celtic Lazio. Dopo il sudato pareggio con l’Atalanta, Inzaghi deve gestire i suoi e dare riposo ai più affaticati. Sempre seguendo il 3-5-2 come modulo di partenza vedremo Strakosha tra i pali, ma in difesa dovrebbero essere titolari Vavro, Acerbi e Bastos. Sono attese poi grandi novità a centrocampo, dove di certo mancherà Marusic, fermato dal giudice sportivo. Saranno allora Lazzari a destra e Jony a sinistra ad agire come esterni, mentre nel cuore della mediana della Lazio dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Milinkovic Savic, Lucas Leiva in cabina di regia e Luis Alberto. Sarà poi parziale turnover pure in attacco: Immobile ci sarà, ma al suo fianco ecco Caicedo che farà rifiatare Correa.

IL TABELLINO

CELTIC (4-2-3-1): 67 Forster; 30 Frimpong, 2 Jullien, 35 Ajer, 23 Bolingoli-Mbombo; 8 Brown, 42 McGregor; 46 Forrest, 18 Rogic, 27 Elyounoussi; 22 Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 93 Vavro, 33 Acerbi, 15 Bastos; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. All. Inzaghi.



