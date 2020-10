Probabili formazioni Celtic Milan/ Diretta tv, Pioli senza Calhanoglu (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC MILAN: TURNOVER PER PIOLI

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Celtic Milan, big match per la prima giornata della fase a gironi di Europa league, in programma solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura del Celtic Park di Glasgow. Vi è dunque grande attesa per quelle che saranno le mosse di Lennon come di Pioli, per quello che sarà uno degli incontri più caldi di questa prima giornata. Dopo tutto il palmares e la tradizione delle due squadre, come pure la propria voglia di mettersi in mostra in questa edizione dell’Europa league sono ben noti: pure va aggiunto che sia Celtic che il Milan non approcceranno la sfida nelle migliori delle condizioni. In casa del trifoglio è infatti caos nello spogliatoio, dopo che Lennon ha istituito un “processo” in seguito a una fuga di notizie poche ore prima del derby con i Rangers: tra i rossoneri invece pesano ancora le tante assenze, l’ultima quella di Hakan Calhanoglu, che nei giorni scorsi ha rimediato una distorsione della caviglia. Andiamo allora a controllare ora quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Celtic Milan.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Milan Celtic sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CELTIC MILAN

LE MOSSE DI LENNON

Come abbiamo accennato prima, c’è tanta tensione in casa del Celtic: pure il tecnico dovrà cercare di appianare i dissapori se vorrà domani fare una buona partita contro i rossoneri. Nel frattempo Lennon ha certo studiato un buon 3-5-2 per affrontare il Diavolo: qui vedremo infatti fin dal primo minuto in attacco la coppia Klimala-Elyounoussi, anche se dalla panchina scalpita Ajeti, vecchia conoscenza del West Ham. Per la mediana a cinque gli scozzesi dovrebbero poi puntare su McGregor, Brown e Ntcham al centro, mentre saranno Frimpong e Laxalt (ex del match) a controllare le corsie esterne. Saranno infine maglie consegnate anche nella difesa del trifoglio, con Barkas tra i pali e davanti titolari Welsh, Ajer e Duffy.

LE SCELTE DI PIOLI

Sarà invece il classico 4-2-3-1 il modulo scelto da Stefano Pioli per posizionare i suoi rossoneri nelle probabili formazioni di Celtic-Milan: qui, come detto, ancora un volta conteremo tanti assenti, anche eccellenti. Pure domani sera, siamo sicuri che non mancherà dal primo minuto il numero 1 Gigio Donnarumma: di fronte ecco il ristabilito Romagnoli al fianco di Kjaer, mentre toccherà ancora una volta a Theo Hernandez e Calabria presiedere le corse esterne del reparto. Per la mediana si andrà ancora una volta avanti con la coppia Kessie-Bennacer, ma ci sarà spazio per Tonali magari nella ripresa della partita contro gli scozzesi. In avanti infine, come detto prima, sentiremo molto l’assenza di un big come Hakan Calhanoglu: senza il turco potrebbe essere Brahim Diaz il vice per la trequarti del diavolo, con Saelemaekers e Leao al fianco e naturalmente Zlatan Ibrahimovic prima punta, eroe del Derby di sabato scorso.

IL TABELLINO

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. All. Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli



