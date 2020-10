Probabili formazioni Celtic Milan/ Quote, Tonali o Bennacer a centrocampo?

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Si accenderà proprio questa sera alle ore 21.00 e tra le mura del Celtic Park di Glasgow, la partita valida per la prima giornata del girone H dell’Europa League tra Celtic e Milan: vediamone dunque le probabili formazioni. Vi è grande attesa per conoscere le mosse di Lennon come di Pioli per questo big match del secondo torneo della UEFA riservata ai club: pure se in realtà non ci attendiamo grandissime novità e sorprese da parte di entrambi. Gli scozzesi infatti non stanno vivendo un grandissimo momento di serenità nello spogliatoio, e per fronteggiare un colosso come sono i rossoneri, si dovranno affidare a consolidate certezze. Pure Pioli non pare posto do fronte a grandissimi dubbi, ma più che altro perché ancora si contano fin troppe assenze a Milanello: il tecnico dunque per alcune parti del campo potrebbe avere ancora una volta le mani legate. Pure va detto che in casa Milan il morale è alto, nonostante i vari problemi: dopo aver superato anche l’Inter nel Derby, c’è voglia di stupire in Europa. Andiamo allora ad analizzare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Celtic Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè conosciamo bene il prestigio della formazione scozzese, pure non abbiamo dubbi nel consegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Anche la Snai, nell’1×2 ha fissato a 1.75 il successo del Milan questa sera, contro il più elevato 4.50 segnato per la vittoria del Celtic: il pareggio invece pagherà la posta a 3.75.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC MILAN

LE MOSSE DI LENNON

Per le probabili formazioni di Celtic Milan, ecco che Lennon dovrebbe ancora una volta puntare sul classico 3-5-2, già visto pure durante i preliminari di coppa di questa estate. Qui vedremo senza dubbio pronto tra i pali Barkas, mentre in difesa si faranno avanti dal primo minuto Duffy, Ajer (vecchio pallino di mercato dei rossoneri) e Welsh (pur con Bitton a disposizione). Nell’ampia mediana a 5 l’arma in più di Lennon è senza dubbio l’ex del match Laxalt, visto che ha lasciato Milanello solo poche settimane fa: dall’altra parte del reparto ecco Frimpong, mentre al centro vedremo in campo dal primo minuto McGregor, Brown e Ntcham. Già consegnate le maglie in attacco, con Elyonoussi e Klimala pronti a fronteggiare la difesa del Milan: non dovrebbe risultare disponibile Edouard, ancora non al top dopo essersi ammalato di coronavirus.

LE SCELTE DI PIOLI

Come abbiamo detto prima, sono pochi dubbi per Stefano Pioli, ma questo anche perchè sono sempre tanti gli assenti annunciati nella metà campo rossonera. Questo accade per esempio in difesa: senza Gabbia, Musacchio e Conti, saranno ancora una volta Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer e Calabria i titolari di fronte al numero 99 Gigio Donnarumma. Per la mediana poi si dovrebbe dare fiducia alla coppia Kessie-Bennacer, anche se nelle ultime ore sta rendendo quota il nome di Sandro Tonali per fare coppia dal primo minuto con il numero 79. Per il reparto offensivo, come già ricordato, mancheranno Ante Rebic e Hakan Calhanoglu: il primo verrà sostituito piò che egregiamente da Zlatan Ibrahimovic (che difficilmente però coprirà i 90 minuti) e il secondo da Brahim Diaz, sulla tre quarti. Con loro ecco anche Saelemaker e Leao per completare lo schieramento.

IL TABELLINO

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. All. Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli



