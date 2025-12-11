Probabili formazioni Celtic Roma: le scelte di campo in vista della partita in Scozia, valida per la sesta giornata nel girone di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC ROMA: GASPERINI CAMBIA QUALCOSA!

Eccoci alle probabili formazioni Celtic Roma, partita certamente dal grande fascino storico: i giallorossi hanno già violato Ibrox in questa città e ora provano a ripetersi in quella che è la sesta giornata nel girone unico di Europa League 2025-2026, con in palio una larga fetta di qualificazione almeno ai playoff.

Roma che in questa competizione ha rialzato la testa e, battendo il Midtjylland fin lì a punteggio pieno, è rientrata tra le prime 24 della classifica; tuttavia ha perso smalto in campionato, cadendo consecutivamente contro Napoli e soprattutto Cagliari, dunque possiamo dire che ci sia un leggero periodo di flessione.

Questa sera Gian Piero Gasperini dovrà stare attento, perché il Celtic è un rivale per i playoff: con una vittoria i biancoverdi otterrebbero il sorpasso, hanno infatti 7 punti e nell’ultimo turno hanno vinto a Rotterdam, ma in campionato hanno appena perso in casa contro gli Hearts che sono al primo posto.

Vedremo, gli scozzesi hanno appena cambiato allenatore e dunque stanno ancora trovando la quadratura del cerchio, le probabili formazioni Celtic Roma intanto ci possono dare qualche indicazione circa le scelte che saranno operate tra poco sul terreno di gioco, e allora analizziamole insieme.

QUOTE E PRONOSTICO CELTIC ROMA

Volendo leggere brevemente le quote della Snai, all’interno delle probabili formazioni Celtic Roma, andiamo a scoprire che i giallorossi hanno il favore del pronostico grazie a un valore corrispondente a 2,15 volte quanto messo sul piatto per il segno 1, comunque situazione di equilibrio visto che il segno 1 per il successo scozzese porta in dote una vincita pari a 3,25 volte la giocata, infine con il pareggio – per il quale puntare sul segno X – guadagnereste 3,35 la posta in palio con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC ROMA

LE MOSSE DI NANCY

Wilfried Nancy siede sulla panchina scozzese da appena quattro giorni: all’esordio ha perso in casa contro gli Hearts e nelle probabili formazioni Celtic Roma ipotizziamo un 3-4-2-1, da capire naturalmente gli effettivi. Iheanacho aveva problemi fisici ma era in panchina lo scorso sabato, potrebbe essere dunque titolare come centravanti con alle spalle due trequartisti che possono essere Nygren e Hatate, mentre a centrocampo dovrebbe essere scontata la presenza del capitano McGregor che può essere affiancato da uno tra Engels, che appare favorito, e McCowan.

Anche sulle corsie laterali si va per la conferma di quanto visto nell’ultima di campionato: a destra quindi Yang Hyun-Jun, a sinistra Tounetki anche se per dare maggiore spinta offensiva potrebbe essere impiegato Balikwisha, si vedrà perché questo è un ballottaggio che potrebbe essere aperto. Infine la difesa, che è appunto disposta a tre: curiosamente troviamo Tierney, eroe della qualificazione al Mondiale della Scozia, che ha segnato uno splendido gol contro la Danimarca infilando Kasper Schmeichel, che stasera torna a proteggere, a completare il reparto arretrato dovrebbero essere Trusty e Scales.

GASPERINI CON QUALCHE DUBBIO

Una prima buona notizia per Gasperini verso le probabili formazioni Celtic Roma è il recupero di Wesley, che dunque offre nuovamente una soluzione alternativa sulle corsie laterali: il brasiliano dovrebbe essere titolare a sinistra con Celik che si prenderebbe la corsia destra, in teoria ha recuperato anche Dovbyk che però dovrebbe essere preservato in vista della prossima partita di campionato, accantonata per il momento la soluzione di Baldanzi come centravanti la prima punta al Celtic Park dovrebbe essere Evan Ferguson, anche lui a caccia di risposte, con Dybala eventualmente pronto a subentrare.

Il resto dovrebbe cambiare poco: El Shaarawy può dare fiato a uno tra Lorenzo Pellegrini e Soulé piazzandosi sulla trequarti ma è ancora da vedere, in mezzo al campo quasi certamente avremo la candidatura di El Aynaoui pronto a riprendersi una maglia che sfilerà eventualmente a Cristante, più che altro per caratteristiche, con Manu Koné confermato. In difesa la sensazione è che sia Gianluca Mancini che N’Dicka vadano verso una maglia davanti al portiere Svilar; come terzo elemento c’è un ballottaggio tra Ghilardi e Hermoso, e a vincerlo potrebbe essere l’ex Verona.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC ROMA: IL TABELLINO

CELTIC (3-4-2-1): K. Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang Hyun-Jun, McGregor, Engels, Tounetki; Nygren, Hatate; Iheanacho. Allenatore: Wilfried Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Manu Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Shaarawy; E. Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini