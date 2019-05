Probabili formazioni Chelsea Arsenal/ Diretta tv, Mkhitaryan grande assente

Chelsea Arsenal si gioca domani sera alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo per la finale di Europa League a Baku, capitale dell’Azerbaigian. Chelsea Arsenal metterà dunque in palio la seconda Coppa europea e sarà una partita di grande importanza per entrambe le formazioni. Questo derby di Londra è sempre sentito, figurarsi se in palio c’è un trofeo importante come la Europa League: adesso allora andiamo subito a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Chelsea Arsenal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CHELSEA ARSENAL

Ricordiamo nel frattempo che Chelsea Arsenal in diretta tv sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251 per quanto riguarda la piattaforma satellitare Sky, che metterà a disposizione dei suoi abbonati la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ma per la finale di Europa League ci sarà pure la diretta in chiaro per tutti su TV8, naturalmente canale 8 del telecomando.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

LE SCELTE DI SARRI

Vediamo dunque adesso le mosse di Maurizio Sarri per le probabili formazioni di Chelsea Arsenal. I Blues dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-3-3, tenendo conto delle assenze di Rudiger, Hudson-Odoi e Loftus-Cheek. In porta sarà titolare Kepa; davanti a lui la retroguardia a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Azpilicueta, Christensen, David Luiz ed Emerson, con Zappacosta che però può ancora sperare in una maglia da titolare. A centrocampo invece dovremmo vedere il terzetto formato da Barkley, Jorginho e Kovacic; infine in attacco le due maglie assicurate sono quelle di Willian e Hazard, i quali agiranno ai fianchi della prima punta, che è il vero dubbio di Sarri. Si contendono infatti il posto da centravanti Higuain e il grande ex Giroud, con l’argentino che sembra leggermente favorito sul francese.

LE MOSSE DI EMERY

Parlando delle probabili formazioni di Chelsea Arsenal ma su sponda Gunners, la notizia principale è davvero triste, perché è l’assenza per motivi politici di Henrikh Mkhitaryan, che paga i pessimi rapporti tra la sua Armenia e l’Azerbaigian dovendo rinunciare a questa finale di Europa League a Baku. Considerando pure altre assenze con le quali l’allenatore Unai Emery deve fare i conti, ecco che in attacco dovremmo dunque vedere Ozil trequartista alle spalle delle due punte Lacazette e Aubameyang. Reparto comunque eccellente, ma al quale mancheranno alternative. Proseguendo a questo punto a ritroso, a centrocampo ci aspettiamo Kolasinac esterno destro, i due centrali Xhaka e Torreira e Maitland-Niles sulla corsia di sinistra, mentre nella retroguardia a tre ipotizziamo titolari Monreal, Koscielny e Sokratis davanti a Cech, grande ex di questa partita.

IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Barkley, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rudiger, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ramsey, Bellerin, Welbeck, Mkhitaryan.



