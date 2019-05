Si accende questa sera alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Baku, la sfida tra Chelsea e Arsenal, finale di Europa League 2018-2019 di cui ora è tempo di analizzare da vicino pure le formazioni che vedremo questa sera in campo. Non dobbiamo certo spiegare la posta in palio e pare ben scontata che questa sera sia a Sarri che a Emery non saranno concessi alcun errore nel fissare le probabili formazioni di Chelsea Arsenal. Ecco quindi che le maglie dovrebbero essere ormai ben assegnate specie in casa dei Blues: qualche ballottaggio in più si potrebbe aprire in casa dei Gunners ma anche qui si tratta di casi isolati, facendo pure i conti con gli infortunati, o gli assenti annunciati come pure Henrickh Mkhitaryan, che rimarrà a casa per evitare scontri di natura politica (date le frizioni tra Armenia e Azerbaigian). Andiamo quindi ad esplorare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Chelsea Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare le probabili formazioni di Chelsea Arsenal è bene considerare pure il pronostico per questa finale di Europa league, dove sulla carta sono i Blues ad avere una marcia in più. Considerando pure le quote date dalla snai vediamo che nell’1×2 il successo del Chelsea è stato fissato a 2,40 contro il più elevato 3,00 dato all’Arsenal, mentre il pareggio paga la posta a 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

LE MOSSE DI SARRI

Per quella che potrebbe essere la sua ultima partita come allenatore dei Blues, Sarri ha le idee ben chiare per le probabili formazioni di Chelsea Arsenal. Ecco quindi che pure a Baku il tecnico non farà a meno del suo solito 4-3-3, dove tra i pali non dovrebbe mancare Kepa: di fronte ecco quindi il duo centrale in difesa con Christensen e David Luiz, mentre dovrebbe toccare al duo Azpilicueta-Emerson agire dal primo minuto sulle fasce esterne. In cabina dei regia per i Blues poi chiaramente non potrà mancare Jorginho, uno dei fedelissimi di Sarri: spazio poi a Barkley e Kovacic, visto che Kantè ha rimediato nei giorni scorsi un guaio muscolare e non è al top della condizione. Idee ben chiare anche per l’attacco, dove gli irrinunciabili sono ovviamente Willian e Hazard: è però ballottaggio per la prima punta, tra Higuain e Giroud, con il Pipita possibile favorito.

LE MOSSE DI EMERY

Dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo preferito di Emery per la finale di Europa league, dato che è già stato ampiamente riproposto nella competizione Uefa: qui però potrebbe arrivare qualche dubbio in più per lo stesso tecnico dei Gunners, che conta non pochi assenti questa sera a Baku. Già tra i pali è infatti ballottaggio tra Leno e Cech, con il secondo forse favorito, essendo già ai saluti col club inglese. Di fronte al numero 1 ceco dovremmo invece vedere dal primo minuto Monreal, Koscielny e Sokratis, pur l’idea sempre valida di tornare a un reparto a 4 in caso di necessità (e in tal caso potrebbe arretrate Maitland Niles). Facendo però riferimento a un centrocampo a 4 ecco che proprio il numero 15 dell’Arsenal dovrebbe posizionarsi in avanti, assieme a Kolasinac sull’esterno, e alla coppia al centro Xhaka-Torreira. Nessun dubbio poi per Emery in attacco, considerati gli assenti: sarà Ozil ad agire sulla tre quarti, mentre le due punte titolari saranno ancora una volta Lacazette e Aubameyang.

IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): 1 Kepa; 28 Azpilicueta, 27 Christensen, 30 Luiz, 33 Emerson; 8 Barkley, 5 Jorginho, 17 Kovacic; 22 Willian, 9 Higuain, 10 Hazard. All. Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): 1 Cech; 18 Monreal, 6 Koscielny, 5 Sokratis; 31 Kolasinac, 34 Xhaka, 11 Torreira, 15 Maitland-Niles; 10 Ozil; 9 Lacazette, 14 Aubameyang. All. Emery.



