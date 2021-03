Probabili formazioni Chelsea Atletico Madrid/ Diretta tv, Tuchel senza Jorginho

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ATLETICO MADRID: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid, match valido come ritorno degli ottavi di finale di Champions league che pure avrà luogo solo domani alle ore 21.00 tra le mura di Stamford Bridge. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Tuchel come di Simeone per questo incontro che pure si annuncia davvero aperto. L’1-0 in favore degli Blues segnato nel turno di andata infatti non mette al sicuro la squadra inglese e per i Colchoneros sono grandi chance di ribaltare la serie e strappare in extremis il pass che vale un posto ai quarti di finale di Champions: entrambi i tecnici dunque oggi davvero non potranno correre alcun rischio. Naturale allora, che al netto degli assenti sia per il Chelsea (che conta qualche out importante come Jorginho e Abraham), che per l’Atletico Madrid, domani si punti solo sui giocatori più in forma. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid.

CHELSEA MADRID IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chelsea Atletico Madrid in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita di Stamford Bridge sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZONI CHELSEA ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid, abbiamo appena riferito che Mister Tuchel dovrà fare attenzione ad alcuni assenti di peso come l’ex Napoli Jorginho: pure non sarà complicato per il tecnico fissare il 3-4-3 iniziale. Ecco che allora domani il francese si affiderà ancora a Oliver Giroud, suo bomber di riferimento della Coppa e già autore di sei reti nelle competizioni UEFA: col francese ecco pronti Werner e Hudson Odoi, ma non Mount, squalificato. A centrocampo sarà spazio per Kantè e Kovacic al centro come pure per Alonso e James che saranno chiamati a coprire le fasce esterne: in difesa ecco pronti poi dal primo minuto Rudiger e Christensen, come anche Azpilicueta, a cui verrà chiesto un nuovo sforzo dopo essere stati titolari contro il Leeds nell’ultima di Premier league, sabato scorso.

LE SCELTE DI SIMEONE

Spazio al 4-4-2 per Simeone che pure per disegnare le probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid avrà a disposizione una rosa praticamente al completo. Potendo scegliere e scegliendo solo i titolari più in forma per tentare l’impresa a Londra, ecco che domani il tecnico dovrebbe affidarsi a Savic e Felipe in difesa con la coppia Trippier-Llorente adibita sull’esterno. A centrocampo sarebbe dunque spazio per Saul e Koke come pure per Correa e Lemar, ma non sono da escludere soluzioni differenti, visto che dalla panchina rimangono pronti Niguez e Carrasco come Renan Lodi. Maglie consegnate poi già in attacco: Simeone non far a meno del suo capocannoniere Luis Saurez, autore di 18 reti in stagione, come del suo vice Joao Felix.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Hudson-Odoi, Giroud, Werner . All. Tuchel

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Hermoso, Llorente; Correa, Saul, Koke, Lemar; Felix, Suárez. All. Simeone



