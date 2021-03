Probabili formazioni Chelsea Atletico Madrid/ Quote, Luis Suarez-Felix per la rimonta

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ATLETICO MADRID: CHI IN CAMPO?

In vista della sfida tra Chelsea e Atletico Madrid, in programma questa sera a Stamford Bridge alle ore 21.00 e valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League, andiamo a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni del big match. Dopo il successo per 1-0 rimediato a Bucarest nel match di andata, Mister Tuchel non può certo dirsi al sicuro dal ribaltone, in vista della qualificazione ai quarti di finale della prima competizione UEFA: non contro un club in gran condizione come è quello spagnolo. Il tecnico francese dunque per la sfida casalinga non può correre rischi e pur con qualche defezione di peso (come quelle di Jorginho e Mount, squalificati) dovrà oggi schierare il suo 11 migliore e sperare che per Simeone sia una serata no. I Colchoneros sono avversari che fanno paura e non poco, specie se ricordiamo che sono ancora leader assoluti della Liga. Ci attenderà oggi un match bollente: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro scelte per le probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur tenendo conto dell’esito del match di andata, ci pare complicato fissare un pronostico netto per la sfida di Champions league. Non ha però dubbi il portale di scommesse Snai, che per l’1×2 dello scontro ha segnato a 225 il successo del Chelsea, contro il più alto 3.35 per la vittoria dell’Atletico Madrid: il pareggio è stato dato a 3.20.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Chelsea e Atletico Madrid, Tchel dovrebbe disporre i suoi secondo il 3-4-1-2, ma non è da escludere che il tecnico possa variare lo schema anche a poche ore dal fischio d’inizio: in ogni caso i nomi dei giocatori chiamati oggi dal primo minuto dovrebbero essere un po’ gli stessi. Di sicuro oggi allenatore dei Blues non rinuncerà al suo re del gol per l’Europa, ovvero Oliver Giroud: il francese oggi poi sarà in campo accompagnato da Pulisic e Werner, ma non escludiamo che possa venir avanzato Hudson Odoi. In caso contrario il numero 20 del Chelsea dovrebbe trovare posto dal primo minuto a come esterno di centrocampo, in copia con Alonso: Kovacic e Kantè agiranno al centro. Per la difesa abbiamo già detto dell’assenza di Jorginho: Azilpicueta, Christensen e Rudiger completeranno il reparto.

LE SCELTE DI SIMEONE

Per tentare il colpaccio contro il club inglese, Simeone questa sera dovrebbe schierare i suoi secondo il 4-4-2, che abbiamo già ampiamente visto in stagione. Qui dovrebbero dunque trovare pronto dal primo minuto Luis Suarez e Joao Felix, i primi due marcatori del club spagnolo in stagione: alle loro spalle sarà poi reparto a 4 dove pure sull’esterno sarò spazio per Lemar e Correa, anche se non possiamo escludere l’intervento di Llorente, il quale però è a rischio squalifica oggi. Al centro del reparto di mediana non mancheranno invece Koke e Saul, giocatori fondamentali per il gioco di Simeone. Sono possibili poi piccoli cambiamenti nella difesa: al momento la prima ipotesi del tecnico vede con la maglia da titolare Trippier, Savic, Felipe e Hermoso, ma non scordiamo che rimangono a disposizione giocatori davvero pericolosi, come Vrsaljko.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Alonso; Pulisic; Werner, Giroud. All. Tuchel.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez. All. Simeone.



