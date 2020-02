Probabili formazioni Chelsea Bayern/ Diretta tv, c’è Abraham (Champions League)

Le probabili formazioni di Chelsea Bayern ci proiettano alla sfida degli ottavi di andata in Champions League 2019-2020: a Stamford Bridge si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 febbraio. Torna subito alla mente la finale del 2012, che è anche l’ultima volta in cui queste due squadre si sono incrociate nel torneo – a parte la Supercoppa Europea dell’anno seguente; una partita incerta perché i bavaresi hanno dominato la fase a gironi (sei vittorie) ma i Blues hanno comunque superato un girone ostico con Ajax e Valencia, e Frank Lampard sta facendo un ottimo lavoro alla prima stagione come allenatore. In campionato il Chelsea lotta per un posto nelle prime quattro, ed è reduce dalla vittoria di prestigio nel derby di Londra contro il Tottenham; il Bayern invece comanda la classifica della Bundesliga con un punto di vantaggio sul Lipsia ed è in un grande momento, anche se nel weekend ha rischiato grosso in casa contro il Paderborn. Adesso, mentre aspettiamo il calcio d’inizio della sfida di Champions League, possiamo analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori per Stamford Bridge, leggendo insieme le probabili formazioni di Chelsea Bayern.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Bayern sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport Football (numero 203 del decoder), in assenza di un televisore come sempre i clienti potranno avvalersi del servizio offerto dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e permette di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BAYERN

LE SCELTE DI LAMPARD

Nelle probabili formazioni di Chelsea Bayern Frank Lampard deve fare i conti con qualche emergenza: mancano infatti, soprattutto, Kanté e Pulisic mentre dovrebbero farcela Abraham e Loftus-Cheek. Da valutare la formazione: sarà comunque un 3-4-2-1 nel quale in porta andrà Arrizabalaga, protetto da una linea difensiva nella quale Zouma si candida a giocare insieme a Rudiger e Azpilicueta ma senza dimenticarsi di Christensen. Sulle corsie laterali, spazio a Pedro in posizione più arretrata rispetto al solito e lo spagnolo avrà invece come dirimpettaio Marcos Alonso a meno che non venga avanzato il già citato Rudiger, che può fare l’esterno di spinta; in mezzo al campo Kovacic farà compagnia a Jorginho e ci sarà dunque tanta qualità nel settore nevralgico dei Blues. Davanti, Abraham sembra destinato a tornare titolare prendendo il posto di Giroud, che ha giocato e segnato contro il Tottenham; alle spalle come sempre Lampard prevede due trequartisti, Loftus-Cheek si candida ad avere una maglia ma deve vincere la concorrenza di Mount e Barkley che in questo momento partono favoriti, vedremo allora quello che succederà.

GLI 11 DI FLICK

Anche Hans-Dieter Flick fa i conti con gli infortunati nelle probabili formazioni di Chelsea Bayern: out soprattutto Sule e Perisic, il modulo previsto potrebbe tornare a essere un 4-2-3-1 con Pavard da terzino destro, Alaba dall’altra parte e Lucas Hernandez che farebbe il centrale difensivo insieme a Jerome Boateng. A questo punto a centrocampo sarebbero destinati Thiago Alcantara e Kimmich, anche se eventualmente si potrebbe pensare a Tolisso; il francese può tornare utile anche sulla trequarti dove però il favorito rimane Thomas Muller, che sta vivendo un grande periodo di rendimento e quasi certamente sarà impiegato come titolare. A supportare il nazionale tedesco ecco le due frecce esterne Gnabry, che sta vivendo la stagione della consacrazione, e Coutinho che a giugno potrebbe e dovrebbe dare l’addio al Bayern ma non sa ancora dove eventualmente andrà a giocare; davanti a tutti chiaramente ci sarà Robert Lewandowski, che è arrivato agli ottavi di Champions League come capocannoniere del torneo e punta a segnare ancora di più per portare il Bayern Monaco verso la finale.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Pedro, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Barkley, Mount; Abraham

A disposizione: Caballero, Christensen, R. James, Emerson P., Loftus-Cheek, Willian, Giroud

Allenatore: Frank Lampard

Squalificati: –

Indisponibili: Kanté, Pulisic

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, L. Hernandez, Alaba; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, T. Muller, Coutinho; Lewandowski

A disposizione: Ulreich, Mai, Odriozola, Tolisso, A. Davies, Coman, Zirkzee

Allenatore: Hans-Dieter Flick

Squalificati: –

Indisponibili: Javi Martinez, Sule, Perisic



© RIPRODUZIONE RISERVATA