PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DJURGARDEN: FORMALITÀ PER I BLUES!

È tempo di analizzare le probabili formazioni Chelsea Djurgarden, che va in scena a Stamford Bridge alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio: siamo nel ritorno della semifinale di Conference League 2024-2025 ed è sostanzialmente una formalità per i Blues, sapevamo che la squadra di Enzo Maresca era totalmente superiore alla sorpresa svedese, cui vanno fatti davvero tanti applausi per il percorso avuto, e il Chelsea ha rispettato le consegne vincendo 4-1 in trasferta. Nel calcio è possibile di tutto, ma francamente è difficile pensare che il pur volenteroso Djurgarden possa ribaltare tre gol di svantaggio a Londra, dunque possiamo iniziare a dire che il Chelsea sia la prima finalista di Conference League.

Tra le altre cose il risultato della semifinale di andata permette a Maresca, se davvero sarà così, di fare turnover in vista del finale di Premier League: il Chelsea ha battuto il Liverpool e così si è messo in una posizione di vantaggio per la qualificazione alla prossima Champions League, ma la classifica è talmente corta che i Blues potrebbero ritrovarsi anche in Conference League, o comunque in Europa League vincendo questa competizione. Ora senza indugiare oltre andiamo a valutare le probabili formazioni Chelsea Djurgarden parlando brevemente delle decisioni che saranno operate dai due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO CHELSEA DJURGARDEN

È davvero clamoroso il vantaggio che i Blues hanno nel pronostico dei bookmaker: per Chelsea Djurgarden l’agenzia Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della squadra inglese vale appena 1,12 volte la giocata, mentre già per il pareggio, regolato dal segno X; arriviamo ad una cifra che ammonta a 8,00 volte la posta in palio fino all’incredibile valore da 16,00 volte l’importo investito che è stato posto sul segno 2, sul quale naturalmente dovrete puntare se credete nel successo della squadra svedese.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DJURGARDEN

IL TURNOVER DI MARESCA

Assolutamente possibile il turnover da parte di Maresca, che nelle probabili formazioni Chelsea Djurgarden parte comunque dal 4-2-3-1 ma dovrebbe dare spazio a tante seconde linee. In porta ci aspettiamo che sia confermato Filip Jorgensen ma occhio alle sorprese, in difesa invece Colwil e Chalobah potrebbero rappresentare la coppia centrale (ma può comunque essere confermato Adarabioyo) con due laterali che possono essere Malo Gusto sulla corsia destra e Josh Acheampong spostato sulla sinistra, per questi due ruoli torna utile anche Reece James che in Svezia è stato impiegato a centrocampo.

In mezzo, a tale proposito, potrebbe comunque giocare uno tra Moisés Caicedo ed Enzo Fernandez a fare coppia con Reggie Walsh o Amougou; da vedere se per Maresca il turnover sarà totale o comunque qualche titolare verrà impiegato, di certo davanti non ci si può lamentare perché, anche con Cole Palmer dalla panchina, ci sono elementi come Pedro Neto e Sancho che sono sostanzialmente dei titolari aggiunti. Loro due potrebbero essere schierati come esterni, lasciando a Dewsbury-Hall il ruolo di trequartista sulla zolla centrale del campo; difficile che come prima punta sia lanciato titolare Nicolas Jackson, dunque il ballottaggio sarà tra Tyrique George e Mheuka che questa sera potrebbe avere la meglio sulla concorrenza.

LE MOSSE DI HONKAVAARA

Se Maresca cambia, Jani Honkavaara nelle probabili formazioni Chelsea Djurgarden potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 che ha giocato all’andata, e che sarebbe anche una sorta di premio per il cammino fatto nel corso di questa Conference League. Possiamo allora ipotizzare che la squadra svedese vada in campo con Rinne tra i pali e una linea difensiva che prevede Une e Danielson in posizione centrale con due terzini in Stahl e Kosugi; a centrocampo invece la cerniera davanti a questo reparto arretrato potrebbe essere nuovamente formata da Stensson e Finndell, bisogna riferire tra l’altro che il Djurgarden non ha troppe alternative.

Questo è valido anche sulla trequarti, dove Mulugeta (in gol all’andata) potrebbe rappresentare l’unica variante rispetto a settimana scorsa: prenderebbe il posto di Gulliksen al centro della linea, mentre le fasce ancora una volta sarebbero coperte da Haarala e Priske. Come prima punta, anche qui senza troppi ricambi a meno di qualche alchimia tattica da parte di Honkavaara, dovrebbe giocare Tokmac Chol Nguen.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DJURGARDEN: IL TABELLINO

CHELSEA (4-2-3-1): F. Jorgensen; Malo Gusto, Chalobah, Colwil, J. Acheampong; M. Caicedo, R. Walsh; Pedro Neto, Dewsbury-Hall, Sancho; Mheuka. Allenatore: Enzo Maresca

DJURGARDEN (4-2-3-1): Rinne; Stahl, Une, Danielson, Kosugi; Stensson, Finndell; Haarala, Mulugeta, Priske; Nguen. Allenatore: Jani Honkavaara