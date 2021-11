Probabili formazioni Chelsea Juventus/ Quote, Chiesa ancora in attacco con Morata?

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA JUVENTUS: CHI GIOCA A STAMFORD BRIDGE?

Le probabili formazioni di Chelsea Juventus ci introducono alla partita di Champions League che si gioca alle ore 21:00 di martedì 23 novembre: a Stamford Bridge i bianconeri, che all’andata avevano vinto 1-0, vanno alla ricerca di quel punto che garantirebbe anche aritmeticamente il primo posto nel gruppo H. Per ora grande passo dei bianconeri che sono a punteggio pieno e si sono presi gli ottavi con il 4-2 allo Zenit; ripartiti anche in campionato – almeno sembrerebbe – ora puntano un altro obiettivo da chiudere in anticipo per concentrarsi meglio sulle partite che verranno.

Non sarà semplice, perché il Chelsea sta volando: i Blues in Champions League hanno sempre vinto tranne che a Torino, mentre in Premier League occupano il primo posto in classifica e sono reduci dal 3-0 sul campo del Leicester. Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà a Stamford Bridge; aspettando che la partita si giochi, noi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da Thomas Tuchel e Massimiliano Allegri, analizzandone dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni di Chelsea Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando che Chelsea Juventus si giochi vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,80 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 5,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA JUVENTUS

GLI 11 DI TUCHEL

Senza Romelu Lukaku, Tuchel opterà per il finto centravanti in Chelsea Juventus: nelle probabili formazioni inseriamo Havertz come prima punta, così i Blues hanno giocato sabato e così potrebbero essere in campo stasera, anche se resta molto valida l’alternativa con Werner davanti a tutti e lo stesso Havertz che a quel punto si giocherebbe il posto con Ziyech (più che con Mount, che va per la conferma) sulla trequarti. Il modulo dei Blues sarà come sempre il 3-4-2-1; in mediana scelte sostanzialmente obbligate vista l’indisponibilità di Kovacic, dunque per Tuchel la cerniera mediana sarà composta da Jorginho, che va a caccia di riscatto dopo i rigori sbagliati in nazionale, e Kanté che aveva saltato il match dell’Allianz Stadium per Coronavirus. Reece James e Marcos Alonso dovrebbero percorrere le corsie laterali, questo significa che Azpilicueta si prenderà una delle maglie in difesa, verosimilmente scalzando Christensen e formando dunque un reparto con Thiago Silva e Rudiger che proteggerà il portiere Edouard Mendy.

I DUBBI DI ALLEGRI

Qualche dubbio ce l’ha Allegri, che per Chelsea Juventus potrebbe avere a disposizione Dybala: l’argentino si è allenato ma le sue condizioni sono ancora precarie, di conseguenza lo mettiamo al meglio in panchina con un tandem offensivo che anche a Stamford Bridge sarà composto da Morata e Federico Chiesa. L’ex Fiorentina libererà un posto sulla corsia, e qui dovrebbe giocare McKennie perché l’indisponibilità congiunta di Danilo e De Sciglio obbliga Allegri ad arretrare la posizione di Cuadrado; a sinistra giocherà Rabiot ma c’è anche l’alternativa Kulusevski, in mezzo quindi Bentancur riprenderà possesso della maglia andando a operare al fianco di Locatelli. In difesa sarà ancora assente Chiellini, grande protagonista della partita di andata; sarà dunque ancora De Ligt a giocare titolare facendo coppia con lo stakanovista Bonucci, di Cuadrado abbiamo già detto mentre sulla sinistra tornerà titolare Alex Sandro, che rispetto all’Olimpico prende il posto di Luca Pellegrini. In porta, naturalmente, per la Juventus giocherà Szcezeny.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; R. James, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. Allenatore: Thomas Tuchel

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Morata, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri



