PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LOS ANGELES: CHI GIOCA PER MARESCA?

In attesa del match che per noi sarà di prima serata, curiosiamo nelle probabili formazioni Chelsea Los Angeles per il girone D del Mondiale per Club 2025 ad Atlanta. Il Chelsea di Enzo Maresca nella stagione di fatto non ancora conclusa ha vinto la Conference League: è la prima squadra a fare poker compresa l’ex Coppa delle Coppe, adesso quindi puntano ad aggiungere un’altra novità.

Per essere precisi, la squadra londinese ha vinto anche il Mondiale per Club 2021, ma il format era completamente diverso. Di certo in Conference League il Chelsea ha dominato anche attuando ampio turnover rispetto alla Premier League e questo potrebbe essere un vantaggio non da poco nella competizione estiva negli States.

Enzo Maresca sarà al centro della nostra attenzione come allenatore italiano, a maggior ragione in un momento in cui Inter e Juventus hanno allenatori entrambi stranieri – per quanto con esperienze italiane lunghissime. Un pizzico d’orgoglio tricolore quindi verso la partita di questa sera…

Dall’altra parte è ovviamente meno noto per noi il Los Angeles FC: in realtà scopriremo alcuni nomi illustri, in particolare i due francesi campioni del Mondo 2018, punte di diamante per la squadra della metropoli californiana che si è qualificata al Mondiale per Club con uno spareggio dovuto all’esclusione del Leon. Sono gli ultimi arrivati, un elemento di curiosità in più nelle probabili formazioni Chelsea Los Angeles…

QUOTE E PRONOSTICO

Un breve sguardo anche al pronostico ci dice che Chelsea Los Angeles vede gli inglesi favoriti nelle quote Snai a 1,27 per il segno 1, mentre con il pareggio la quotazione sarebbe di 5,75 e in caso di vittoria a stelle e strisce si arriverebbe a 8,75.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LOS ANGELES

DUBBI PER MARESCA

Modulo 4-2-3-1 ma con ancora diversi dubbi per Enzo Maresca nelle probabili formazioni Chelsea Los Angeles. In porta giocherà Sanchez; tra i quattro difensori titolari si concentrano i dubbi maggiori: la certezza è Cucurella, per il resto abbiamo Gusto, Chalobah e Badiashile che se la giocano rispettivamente con James, Adarabioyo e Colwill. Tutto molto più chiaro nel cuore del centrocampo grazie a Caicedo e Enzo Fernandez, ma anche sulla trequarti con Pedro Neto, Palmer e Madueke da destra a sinistra alle spalle della prima punta, che invece potrebbe essere Jackson oppure Nkunku.

GIROUD IN PANCHINA PER CERUNDOLO?

Steve Cherundolo, allenatore dei californiani, dovrebbe invece proporre nelle probabili formazioni Chelsea Los Angeles un modulo 4-3-3 con il portiere francese Lloris che è il nome di spicco insieme al connazionale Giroud, che però oggi dovrebbe partire dalla panchina, con Yeboah (oppure Ordaz), Ebobisse e Bouanga che sono i favoriti nel tridente d’attacco. Nella difesa a quattro indichiamo titolari Palencia, Segura, Long e Hollingshead; il centrocampo infine dovrebbe essere a tre uomini con Delgado, Igor Jesus e Tillman favoriti come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LOS ANGELES: IL TABELLINO

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca.

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Segura, Long, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Yeboah, Ebobisse, Bouanga. All. Cherundolo.