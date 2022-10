Probabili formazioni Chelsea Milan/ Diretta tv: varie assenze per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Chelsea Milan ci avviciniamo alla grande partita che domani sera a Stamford Bridge sarà valida per la terza giornata della Champions League 2022-2023. Il girone E si sta rivelando decisamente più incerto del previsto e addirittura il Chelsea è ultimo con un solo punto all’attivo in classifica, di conseguenza i Blues devono assolutamente vincere davanti al loro pubblico per risollevarsi e non rischiare sempre più quella che sarebbe una precoce e davvero clamorosa eliminazione.

Trasferta quindi ostica per il Milan, che però con la vittoria contro la Dinamo Zagabria si è preso il primo posto in classifica e adesso ha la grande occasione di mettere in seri guai una grande rivale ma soprattutto di fare un fondamentale passo avanti verso l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale, che l’anno scorso era sfuggito ai rossoneri. Tutto questo premesso, andiamo adesso scoprire qualificano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Chelsea Milan.

CHELSEA MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Chelsea Milan, ma sarebbe meglio dire diretta streaming video, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, che per il secondo anno fa vedere una partita del mercoledì di Champions League su dispositivi dotati di connessione Internet, comprese le televisioni che siano abilitate ciò (e naturalmente su abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN

LE MOSSE DI POTTER

Nelle probabili formazioni di Chelsea Milan, bisogna ricordare che da circa un mese l’allenatore degli inglesi è Graham Potter, che dovrebbe affidarsi domani sera a un modulo 4-2-3-1, nel quale il portiere titolare sarà Kepa Arrizabalaga e davanti a lui la difesa del Chelsea dovrebbe vedere James terzino destro, Fofana e Thiago Silva nella coppia centrale, infine Chilwell sulla fascia di sinistra.

Coppa di assoluto valore nel cuore della mediana, perché il centrocampo del Chelsea potrà schierare Kanté e Jorginho, garanzia di grande quantità e qualità; procedendo verso il reparto offensivo, ecco sulla trequarti Mount, Havertz e Sterling da destra a sinistra, mentre il centravanti sarà Aubameyang, che possiamo considerare ex della partita, anche se al Milan fu un passaggio davvero con poche tracce.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Chelsea Milan, ecco che Stefano Pioli dovrebbe affidarsi come al solito al modulo 4-2-3-1 che ha fatto la fortuna dei rossoneri sotto la sua gestione, anche se naturalmente dovendo fare i conti con le assenze causate dai recenti infortuni di vari titolari. Ecco allora che in porta ci sarà Tatarusanu e davanti a lui nella difesa a quattro dovremmo vedere da destra a sinistra Dest, Kalulu, Tomori e Ballo Touré.

Situazione migliore per il Milan a centrocampo, dove i titolari dovrebbero essere le certezze Tonali e Bennacer; infine sulla trequarti potrebbe agire largo a destra Krunic, con il nuovo acquisto De Ketelaere in posizione centrale e naturalmente Rafael Leao come ala sinistra, tutti a sostegno del centravanti che sarà ancora una volta Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN: IL TABELLINO

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount, Havertz, Sterling; Aubameyang. All. Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

