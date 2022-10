Probabili formazioni Chelsea Milan/ Quote, rossoneri decimati a Stamford Bridge

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN: CHI GIOCA A STAMFORD BRIDGE?

Con le probabili formazioni di Chelsea Milan andiamo a leggere quali possano essere le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 5 ottobre, per la terza giornata nei gironi di Champions League 2022-2023. La situazione di classifica sorride ai rossoneri, che con la vittoria contro la Dinamo Zagabria si sono presi la prima posizione; tuttavia il girone è ancora in completa definizione e potrebbe davvero succedere di tutto, per esempio già questa sera la graduatoria potrebbe risultarne ribaltata.

Il Chelsea ha un solo punto, ha già cambiato allenatore ma battendo il Milan opererebbe l’aggancio, e poi bisognerà capire ovviamente cosa succederà nell’altra partita (a Salisburgo si gioca due ore prima); Stefano Pioli arriva a Stamford Bridge con gli uomini contati e dunque sarà in emergenza totale, dunque andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre per la partita di Londra, analizzando come di consueto i loro dubbi e le certezze nella lettura delle probabili formazioni di Chelsea Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Chelsea Milan, partita valida per la 3^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,70 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 4,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN

LE SCELTE DI POTTER

Graham Potter sembra aver impostato i Blues con il 4-4-2: in Chelsea Milan sono da valutare alcune scelte riguardo i singoli, in difesa dovrebbe essere tutto fissato con Reece James e Azpilicueta a giocarsi il posto sulla destra, Chilwell sulla corsia opposta e la coppia centrale formata dal grande ex Thiago Silva e da Wesley Fofana (con Koulibaly invece destinato alla panchina), con il portiere che potrebbe essere Edouard Mendy secondo l’alternanza tra campionato e Champions League. A centrocampo invece alcune gerarchie vanno stabilite: sugli esterni Havertz e Mount sono entrambi adattati ma possono dare ampiezza al campo e qualità sulle corsie laterali, cosa che potrebbe essere decisiva. In mezzo invece Kanté è sulla via del recupero (come Cucurella), dunque in questo caso il francese giocherebbe a fianco di Jorginho nel settore nevralgico. Davanti ci sarà quasi certamente Sterling; con lui la soluzione più probabile è quel Pierre-Emerick Aubameyang arrivato in estate dal Barcellona.

I DUBBI DI PIOLI

Come detto, rossoneri decimati in Chelsea Milan: si sono fermati anche Calabria, Kjaer e Saelemaekers, dunque davvero gli uomini di Pioli sono contati. Il modulo dovrebbe rimanere il 4-2-3-1; da capire gli interpreti, in difesa per esempio Dest sembra destinato a giocare come terzino destro con Kalulu e Tomori al centro, a sinistra invece Ballo-Touré (l’eroe della vittoria di Empoli) avrà nuovamente la maglia da titolare con Tatarusanu tra i pali. In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi (almeno qui) circa la cerniera che sarà formata come sempre da Bennacer e Tonali, mentre davanti a loro ad allargarsi sulla corsia dovrebbe essere Krunic, più difficile un utilizzo contemporaneo di Brahim Diaz e De Ketelaere (almeno all’inizio) e dunque i due saranno in competizione con il belga favorito. Davanti ci sarà Giroud, anche se Rebic ormai ha recuperato e può essere sicuramente un’opzione per la fascia (a destra, perché sull’altro versante opererà sicuramente Rafael Leao). Staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN: IL TABELLINO

CHELSEA (4-4-2): E. Mendy; R. James, Thiago Silva, W. Fofana, Chilwell; Havertz, Jorginho, Kanté, Mount; Havertz, Aubameyang. Allenatore: Graham Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











