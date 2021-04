Probabili formazioni Chelsea Porto/ Diretta tv, tornano Sergio Oliveira e Taremi

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PORTO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani e alle ore 21.00, la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions league tra Chelsea e Porto, attesa al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia: andiamo a curiosare nelle probabili formazioni dell’incontro. Siamo interessati ad esaminare da vicino le mosse di Conceiçao per questo big match: la squadra lusitana riparte infatti dal 2-0 subito nel turno di andata e non sarà facile realizzare l’impresa contro i Blues, anche se il tecnico se non altro ritrova per la sfida di domani due veri jolly come sono Oliveira e Taremi. Il Chelsea dall’altro canto deve fare attenzione: il 2-0 segnato all’andata con i gol di Mount e Chilwell sono un ottimo biglietto da visita per la Final four della Champions league, ma il Porto (che ha superato anche Juventus) non è rivale che si fa mettere in un angolo facilmente. Andiamo allora a controllare da vicino le probabili formazioni di Chelsea Porto.

Come abbiamo ricordato prima, Tuchel non può dire ancora di avere la qualificazione in tasca, per cui, anche per disegnare le probabili formazioni di Chelsea Porto, sarà necessaria una certa prudenza. Segnato il 3-4-2-1 visto all’andata, ecco che non vi sarà alcuna sorpresa nella difesa dei Blues, con il reparto controllato da Azpilicueta, Christenson e Rudiger. Per il centrocampo ecco che però si accendono alcuni ballottaggi, specie sull’esterno, dove comunque James rimane favorito su Hudson Odoi, come pure Chilwell su Emerson: al centro Jorginho e Kovacic non temono per la propria titolarità. Sono infine piccoli punti di domanda anche in attacco tra il capocannoniere del Chelsea in coppa Giroud e Timo Werner per la prima punta: sull’esterno è anche Kai Havertz a rischiare in favore di Pulisic, con Mount in dubbio con Ziyech dal primo minuto.

Spazio al 4-4-2 per Conceiçao dove, come abbiamo detto prima, troveremo pronti dal primo minuto sia Sergio Oliveira che Taremi, scontato il turno di squalifica. Ecco che allora l’iraniano sarà domani titolare in attacco in compagnia di Marega, mentre il capitano al solito si collocherò sull’esterno del reparto a centrocampo, in coppia con Corona: al centro non dovrebbero mancare poi Otavio e Uribe. Poche novità pure per la difesa dello schieramento lusitano, dove avremo ancora l’esperto Marchesin a guardia dei pali. Collocati poi Mbemba e Pepe al centro del reparto, avremo poi domani pronti Manafè e Zaidu sull’esterno del quartetto, come pure già occorso anche nel match di andata.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Mount, Havertz, Giroud All. Tuchel

PORTO (4-4-2) Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega All. Conceiçao



