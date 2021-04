Probabili formazioni Chelsea Porto/ Quote: Tuchel ha un dubbio in attacco

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PORTO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Chelsea Porto ci portano verso la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che stasera si giocherà curiosamente di nuovo a Siviglia, sede in campo neutro di entrambe le partite tra gli inglesi di Thomas Tuchel e i portoghesi di Sergio Conceicao. Ovviamente parte favorito il Chelsea, che ha vinto per 0-2 all’andata sei giorni fa nella partita che formalmente era in casa del Porto e ora dovrà difendere questo vantaggio in “casa” propria, potendosi permettere anche una sconfitta con un gol di scarto.

Il Porto invece cercherà il ribaltone, che sarebbe a questo punto un’impresa anche superiore a quella riuscita negli ottavi contro la Juventus. Questi saranno in sintesi i temi principali della partita di questa sera, ma adesso naturalmente è giunto il momento di esaminare in maggiore dettaglio quali sono le probabili formazioni di Chelsea Porto a poche ore dalla sfida di Champions League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Chelsea Porto in base alle quote dell’agenzia Snai, ricordando che in casa stavolta sono gli inglesi, pur giocando sempre a Siviglia. Il segno 1 è favorito e quotato a 1,80, mentre si sale a quota 3,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo del Porto.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PORTO

LE MOSSE DI TUCHEL

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Chelsea Porto cominciando dai “padroni di casa” inglesi di Thomas Tuchel, ecco che i Blues londinesi si dovrebbero schierare in campo con il modulo 3-4-2-1 di partenza. In porta Mendy, davanti a lui nella difesa a tre dovrebbero agire dal primo minuto Azpilicueta, Christensen e l’ex romanista Rüdiger. A centrocampo ecco invece la coppia centrale Jorginho-Kovacic, un tocco “italiano” con l’oriundo azzurro e il croato ex Inter, mentre sulle fasce dovremmo vedere titolari come esterni di centrocampo James a destra e Chilwell a sinistra. La questione più interessante circa la probabile formazione del Chelsea questa sera contro il Porto dovrebbe tuttavia riguardare l’attacco londinese, dove ci aspettiamo titolari Mount e Werner, mentre resta possibile un ballottaggio tra Havertz e Giroud per l’ultima maglia a disposizione.

LE SCELTE DI CONCEICAO

Dall’altra parte, le probabili formazioni di Chelsea Porto dovrebbero vedere l’undici lusitano “ospite” schierato con il 4-4-2 dal suo allenatore Sergio Conceicao, che recupera due titolari quali Sergio Oliveira e Taremi dopo le squalifiche dell’andata, che certamente avevano penalizzato il rendimento del Porto sei giorni fa. Vedremo dunque Marchesín a difendere i pali e davanti a lui nella linea a quattro della difesa lusitana Mbemba e Pepe a formare la coppia centrale, più i terzini Manafá a destra e Zaidu Sanusi a sinistra. A centrocampo ci aspettiamo Uribe e Otávio titolari nel cuore della mediana, mentre sulle fasce avremo in campo dal primo minuto gli esterni Sérgio Oliveira a destra e Corona a sinistra. Nel reparto offensivo infine ci sarà il tandem formato da Taremi e Marega. Basteranno i due recuperi per rendere più competitivo il Porto?

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Thomas Tuchel.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega. All. Sergio Conceicao.



