PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PSG: CHI GIOCA LA FINALE?

Con le probabili formazioni Chelsea Psg ci immergiamo nell’atmosfera della finale del Mondiale per Club 2025, che ad East Rutherford metterà in palio un titolo a suo modo inedito, perché naturalmente il Mondiale per Club di quest’anno è completamente diverso dalle edizioni che lo hanno preceduto. Intanto la certezza è che vincerà un’europea, anche se di certo non si può parlare di sorpresa.

Il Chelsea di Enzo Maresca arriva dal trionfo in Conference League e nel torneo iridato si è messo alla prova particolarmente con il Brasile, grazie alle vittorie con il Palmeiras nei quarti di finale e poi con il Fluminense per 2-0 in semifinale. Insomma, un vero torneo mondiale per il Chelsea, anche se l’ultimo verdetto arriverà da uno scontro fra Londra e Parigi, quasi un derby potremmo dire se rapportato al mondo intero.

Per il Psg di Luis Enrique manca invece solo il mondo da conquistare, in una stagione già leggendaria con le vittorie di Ligue 1, Coppa di Francia e soprattutto della prima Champions League nella storia del club. Sulla scia di questi trionfi, il Paris Saint Germain ha fatto benissimo anche nel Mondiale per Club, con il successo contro il Bayern ai quarti e soprattutto il 4-0 al Real Madrid in semifinale.

Insomma, un cammino più “esotico” per il Chelsea ed invece la conferma dell’attuale superiorità del Psg anche nel confronto con le big europee. Per gli inglesi sarà difficile, il Paris Saint Germain oltre alla qualità ha pure l’entusiasmo e la fiducia, due “ingredienti” che non si notano ma potrebbero pesare parecchio anche sulle probabili formazioni Chelsea Psg.

QUOTE E PRONOSTICO

Francesi favoriti nelle quote Snai per il pronostico su Chelsea Psg con il segno 2 a 1,60, mentre il pareggio sarebbe valutato a 4,10 e si arriverebbe a 4,90 volte la giocata con il Chelsea campione del Mondo (prima dei rigori).

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PSG

MODULO 4-3-3 PER MARESCA

Enzo Maresca nelle probabili formazioni Chelsea Psg dovrebbe confermare chi ha vinto la semifinale, perché non è questa l’occasione per fare esperimenti. Scegliamo allora la linea delle conferme per gli inglesi, a cominciare dalla scelta tattica. Il modulo sarà il 4-3-3 e vedrà Sanchez in porta, protetto da Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella che da destra a sinistra dovrebbero comporre la difesa a quattro; centrocampo invece a tre con Palmer, Caicedo ed Enzo Fernandez indiziati per giocare dall’inizio; in attacco il centravanti è Joao Pedro, con Nkunku e Pedro Neto ai suoi fianchi come ali.

DOPPIO SQUALIFICATO PER LUIS ENRIQUE

Luis Enrique invece ha ancora fuori Lucas Hernandez e Pacho, entrambi squalificati per due giornate dopo i quarti, motivo in più per puntare sulle conferme anche tra i francesi nelle probabili formazioni Chelsea Psg. Duello pari a livello tattico con il 4-3-3 anche per i transalpini: in porta naturalmente Donnarumma con Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes che agiranno invece in difesa. A centrocampo ecco dopo la fantastica semifinale ovviamente Fabian Ruiz con Vitinha e Neves, nel tridente le ali Doué e Kvaratskhelia e in mezzo a loro la prima punta Dembélé.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PSG: IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Palmer, Caicedo, Fernandez; Nkunku, Joao Pedro, Pedro Neto. All. Maresca.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.