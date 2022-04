Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Diretta tv: Lukaku ancora fuori?

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid ci avviciniamo alla super sfida che avrà luogo domani sera a Stamford Bridge per l’andata dei quarti di finale di Champions League fra i detentori del titolo e il club più vincente di sempre. Insomma, Chelsea Real Madrid sarà il quarto di finale più stuzzicante e cresce naturalmente anche l’attesa per le mosse dei due allenatori Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti, che daranno vita a loro volta a un duello decisamente intrigante.

Negli ottavi di finale entrambe hanno eliminato avversarie francesi, ma se per il Chelsea il compito era stato abbastanza semplice contro il Lilla, ecco che per il Real Madrid è da ricordare la grande rimonta contro il Psg, di cui fu primo artefice uno straordinario Karim Benzema. Adesso si ripropone la sfida che l’anno scorso fu nelle semifinali, con gli inglesi vittoriosi sulla strada del titolo: motivo in più per leggere con attenzione le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid.

CHELSEA REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Chelsea Real Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video fornita da Amazon Prime Video, che in questa stagione si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva la migliore partita di ogni mercoledì di Champions League, visibile in tv solo tramite televisori compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI TUCHEL

Nelle probabili formazioni di Chelsea Real Madrid c’è ancora qualche nodo da sciogliere per Thomas Tuchel, che è incerto fra i modulo 3-4-2-1 e 3-5-2. Non ci dovrebbero tuttavia essere dubbi nel reparto arretrato a tre uomini dei Blues campioni d’Europa: in porta ci sarà Mendy e davanti a lui il terzetto formato da Christensen e gli ex “italiani” Thiago Silva e Rudiger.

Gli spagnoli Azpilicueta a destra e Marcos Alonso a sinistra saranno i due esterni, nel cuore del centrocampo ecco gli intoccabili Kanté e Jorginho mentre la maglia per Kovacic arriverà solo in caso di reparto a cinque. In attacco Havertz dovrebbe agire da prima punta, supportato da Pulisic e anche Ziyech se verrà scelto il modulo con il doppio trequartista, rischia dunque un’altra panchina Lukaku.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sul fronte spagnolo, Carlo Ancelotti per le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid può sorridere per il ritorno nel cuore del centrocampo di Casemiro, ai cui fianchi ci saranno le due mezzali Modric e Kroos a garantire tanta qualità nel consueto modulo 4-3-3 che ha proprio nella mediana il suo principale punto di forza, un centrocampo consolidato nel corso degli anni.

La difesa a quattro davanti a Courtois dovrebbe prevedere la coppia centrale con Militao ed Alaba, poi Carvajal terzino destro e un possibile ballottaggio Mendy-Nacho a sinistra. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, ecco che Benzema sarà naturalmente l’uomo di riferimento al centro di un tridente completato da Rodrygo oppure Asensio (che sono in ballottaggio a destra) e Vinicius che sarà il titolare come ala sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.











