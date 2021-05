Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Diretta tv, soliti titolari per Tuchel

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Chelsea Real Madrid, attesa seminale di ritorno della Champions league, che pure ci farà compagnia solo domani alle ore 21.00 tra le mura dello Stamford Bridge. Dopo l’1-1 segnato nel turno di andata in terra spagnola, ecco che domani sarà gran battaglia per l’ultimo biglietto in palio che vale la finale di Champions league: assai probabile dunque che per affrontare al meglio un impegno del genere entrambi gli allenatori confermino i soliti titolari, visti in campo anche settimana scorsa. Il match non è certo occasione giusta per far esperimenti, anche se va ricordato che sia Tuchel che Zidane registrano una rosa quasi al completo (pur con le dovute precisazioni sul caso Marcelo): e chissà che il match possa venir deciso magari da qualche jolly dalla panchina? Andiamo comunque a vedere come i due allenatori hanno preparato il match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid.

CHELSEA REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

LE MOSSE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid, Mister Tuchel non dovrebbe offrirci gran sorprese rispetto all1’1 visto in terra spagnola solo pochi giorni fa: pure le alternative per il tecnico davvero non mancano. Fissato il 3-4-2-1 di partenza ecco che in attacco sarà ancora spazio per Timo Werner in prima punta: il tedesco, bomber da 6 gol in stagione e nove assist, dovrebbe poi venir seguito sull’estero da Mount e Pulisic, anche se in panca scalpitano Abraham, Ziyech e Hudson Odoi. A centrocampo sarà di nuovo spazio per Jorginho e Kentè, con Chilwell e Azpilicueta prime scelte per l’esterno dello schieramento: non scordiamo però Kai Havertz e Gilmour, che si terranno ben caldi. Solite mosse in difesa con il terzetto composto a Rudiger, Christenson e Silva: i tre hanno vissuto veramente impegnativa, ma non sarà questo il momento per concedere loro riposo.

LE SCELTE DI ZIDANE

Per la sfida in terra inglese potrebbe essere spazio al 4-3-3 per Zinedine Zidane, che in primis non è sicuro di aver a piena disposizione Marcelo: il capitano, che ha dovuto fare da scrutatore alle elezioni della Comunità autonoma di Madrid, non ha potuto prepararsi al meglio. Se il brasiliano non sarà del match, ecco che domani avremo pronti dal primo minuto Mendy e Nacho sull’esterno della difesa, con Varane e Militao soliti confermati al centro dello schieramento. Nessuna novità dunque anche sulla linea del centrocampo con i soliti Kroos, Modric e Casemiro a fare da diga contro i Blues. Parata di stelle poi in attacco per i Blancos: non possono mancare Benzema, capocannoniere dle club in Coppa, come pure Hazard e Vinicius. Occhio però ad Asensio e Marano Diaz, possibili jolly dalla panchina domani sera.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Mount; Werner All. Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Mendy; Casemiro, Modrić, Kroos; Hazard, Benzema, Vinícius Júnior all. Zidane



