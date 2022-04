Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote: Tuchel recupera Reece James

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: CHI GIOCA A STAMFORD BRIDGE?

Le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid ci introducono al meglio alla partita che si gioca per l’andata dei quarti della Champions League 2021-2022: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 6 aprile a Stamford Bridge, nella riedizione della semifinale dello scorso anno. Cerca rivincita il Real Madrid, all’epoca eliminato: l’ex Carlo Ancelotti è arrivato nelle prime 8 d’Europa rimontando in maniera incredibile il Psg, si avvia a vincere la Liga e potrebbe anche mettere in bacheca la quarta Champions League come allenatore, che sarebbe la seconda con i blancos a distanza di 8 anni.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Diretta tv: Lukaku ancora fuori?

Il Chelsea però è campione in carica, e il trionfo dell’ultima edizione ha fatto acquisire consapevolezza; certo agli ottavi è stato eliminato il Lille e ora l’asticella delle difficoltà si alza in maniera sensibile, ma abbiamo già visto come i Blues siano in grado di fare la voce grossa con le big e senza ombra di dubbio hanno tutto per ripetersi. Aspettando quindi che la partita si giochi, proviamo a fare qualche utile valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le loro scelte nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Chelsea Real Madrid.

Gareth Bale via dal Real Madrid a parametro zero/ Futuro a un bivio: Milan ci pensa

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Chelsea Real Madrid. Il segno 1 che regola l’ipotesi della vittoria per i padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte la puntata; abbiamo poi l’ipotesi del pareggio (segno X) che ha un valore corrispondente a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il bookmaker in questione vi premierebbe, in caso di successo degli ospiti, con una cifra equivalente a 3,80 volte quello che avrete giocato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI TUCHEL

Può sorridere Tuchel, che sabato ha ritrovato Reece James e dovrebbe schierarlo titolare come esterno destro a centrocampo per Chelsea Real Madrid; l’alternativa è Azpilicueta, sull’altro versante invece avremo Marcos Alonso con una mediana nella quale ovviamente opereranno Kanté e Jorginho, eventualmente insieme all’ex Kovacic ma solo se il tecnico tedesco sceglierà un reparto a cinque. L’alternativa rimane quella classica: il 3-4-2-1 con Pulisic e Ziyech (ma occhio a Mount, naturalmente) a giostrare in qualità di trequartisti, a supporto di Havertz che ormai gioca regolarmente come prima punta tattica e ha scalzato Romelu Lukaku, destinato nuovamente alla panchina. Pochi dubbi per quanto riguarda la difesa: in porta ci sarà Edouard Mendy, davanti a lui l’esperienza di Thiago Silva insieme a Christensen e Rüdiger. Per entrambi, questa potrebbe e dovrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Chelsea.

Chelsea, cessione del club entro fine mese/ Jorginho e Rudiger rinnovano?

GLI 11 DI ANCELOTTI

Carlo Ancelotti recupera Casemiro per Chelsea Real Madrid, e quindi il centrocampo dei blancos sarà quello consueto con il brasiliano a fare da frangiflutti centralmente, con ai lati la qualità di Modric e la versatilità di Kroos. Sono due i dubbi che il tecnico emiliano si trascina in vista della partita di Stamford Bridge: uno sulla corsia sinistra di difesa dove Ferland Mendy sembra poter essere in vantaggio su Nacho, l’altro invece nel tridente offensivo con Asensio (leggermente favorito) e Rodrygo a giocarsi la maglia di laterale destro. In porta l’ex Courtois sarà protetto dalla coppia centrale formata da Eder Militao e Alaba; a destra avremo certamente Carvajal, mentre Benzema sta avendo una stagione da record e dovrebbe anche aver superato il problema fisico accusato ultimamente. Il bomber francese, decisivo negli ottavi contro il Psg con una tripletta, sarà in campo; con lui, partendo largo a sinistra per completare il reparto avanzato, ci sarà Vinicius Junior.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; R. James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. Allenatore: Thomas Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti











© RIPRODUZIONE RISERVATA