Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote: Zidane ritrova Sergio Ramos

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid parliamo della partita che sarà disputata alle ore 21:00 di mercoledì 5 maggio: a Stamford Bridge va in scena il ritorno della semifinale di Champions League 2020-2021. Si riparte dal risultato di parità, che è un 1-1: situazione che dà un vantaggio non indifferente ai Blues, perché se il risultato non dovesse cambiare Thomas Tuchel timbrerebbe la sua seconda finale consecutiva – con due squadre diverse – e la prima per il Chelsea dopo il trionfo di 9 anni fa.

Per i Blancos, che puntano la quinta finale nelle ultime otto stagioni, si tratta dunque di vincere oppure pareggiare con almeno 2 gol, ma il quadro è chiaro: gli uomini di Zinedine Zidane devono segnare a Londra, e non sarà facile anche se la squadra appare in ripresa e si sta giocando anche la Liga. Vedremo quello che succederà in campo, intanto però dobbiamo fare un approfondimento su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori e leggere insieme, in maniera più dettagliata, le probabili formazioni di Chelsea Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un suo pronostico ufficiale su Chelsea Real Madrid, e dunque possiamo sicuramente valutare cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria interna dei blancos vi farebbe guadagnare 2,20 volte la puntata, facendo degli spagnoli i favoriti visto che il successo dei Blues, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo della giocata. Identificata dal segno X, l’ipotesi del pareggio ammonta invece a 3,25 volte quanto investito per questo match.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

LE SCELTE DI TUCHEL

Nelle probabili formazioni di Chelsea Real Madrid possiamo ipotizzare che Tuchel non voglia cambiare il 3-4-2-1 con cui ha giocato a Valdebebas: l’unico dubbio riguarda forse il ruolo di prima punta, perché Giroud e Tammy Abraham scalpitano per sostituire Werner che comunque parte ancora favorito. Alle spalle dell’attaccante tedesco Mount e Pulisic sono in netto vantaggio, in mezzo al campo invece l’inossidabile Kanté sarà il supporto per la regia di Jorginho; il tuttofare e capitano Azpilicueta si sposta ancora sulla fascia destra avanzando il suo raggio d’azione, lo stesso farà Chilwell a sinistra. In questo modo ci sarà spazio per un terzetto difensivo fisico ma anche di qualità, con Thiago Silva a comandare stretto tra Christensen e Rudiger. In porta, Edouard Mendy ha ormai sopravanzato da tempo il povero Kepa Arrizabalaga, pagato tantissimo ma mai autore di prestazioni confortanti con la maglia del Chelsea, fino a perdere il posto.

I DUBBI DI ZIDANE

Maggiori dubbi li ha Zidane nelle probabili formazioni di Chelsea Real Madrid: il ritorno di Sergio Ramos è fondamentale ma Ferland Mendy potrebbe essere ancora out, e con lui Marcelo. Il modulo dovrebbe tornare a essere il 4-3-3, con la possibilità a questo punto di vedere titolare il grande ex Eden Hazard: il belga potrebbe completare il tridente con Benzema e Vinicius Junior, anche se la sensazione è che Rodrygo e Asensio gli partano davanti. Il centrocampo naturalmente non verrà modificato, dunque Modric e Kroos agiranno ai lati del frangiflutti Casemiro che quest’anno è anche il vicecannoniere della squadra nella Liga; la difesa è il vero punto di domanda, qui infatti con Sergio Ramos ci sarà Varane ma, senza un terzino sinistro di ruolo, sarà Nacho a doversi allargare sulla corsia. Dall’altra parte avremo Carvajal (altro rientro determinante) con l’altro ex Courtois che difenderà la porta.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore: Thomas Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vincius Junior. Allenatore: Zinedine Zidane



