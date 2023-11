Probabili formazioni Cipro Spagna/ Quote: turnover iberico? (qualificazioni Euro 2024, 16 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI CIPRO SPAGNA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Cipro Spagna ci conducono a parlare della partita che, alle ore 18:00 di giovedì 16 novembre, si gioca per le qualificazioni agli Europei 2024. Nel gruppo A è tutto già deciso: grazie alla vittoria in Norvegia la Spagna ha ottenuto la qualificazione aritmetica alla fase finale, ma ora ha due partite per provare a prendersi il primo posto in classifica ai danni della Scozia, cosa che potrebbe essere utile quando saranno sorteggiati i gironi. Comunque, per Luis De La Fuente l’obiettivo è stato raggiunto, sia pure con qualche sofferenza di troppo.

Cipro invece ha 0 punti, e ha tremendamente deluso in un gruppo che tutto sommato non era impossibile; qualificarsi agli Europei 2024 non era tema, ma certamente ci saremmo aspettati qualcosa in più da una nazionale che tra l’altro chiuderà questa sera il suo percorso, avendo già giocato sette partite. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul terreno di gioco, aspettando che il match prenda il via facciamo qualche considerazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Cipro Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Cipro Spagna, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 30,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 14,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,03 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI CIPRO SPAGNA

LE SCELTE DI KETSBAIA

Possiamo ipotizzare un 5-3-2 da parte di Temur Ketsbiasa in Cipro Spagna: in porta andrà Mall, davanti a lui i tre centrali potrebbero essere Karo, Kyprianou e Gogic con Andreou e Ioannou che saranno i due laterali, abbastanza bloccati appunto per formare un reparto in linea a protezione dell’estremo difensore. Le chiavi del gioco saranno affidate principalmente a Spoljaric; come mezzali dovremmo invece vedere Kyriakou e Kousoulos, qui con Charalampous che rappresenta la prima alternativa per il Commissario Tecnico. Nel tandem offensivo potrebbe esserci qualche variante: sulla carta i due titolari sono Kastanos, che gioca in Italia da tempo e oggi veste la maglia della Salernitana, e Christofi ma un posto potrebbero averlo Kakoullis e Loizou, quest’ultimo è un esterno destro che però potrebbe essere adattato a fare la seconda punta, e dunque nel caso prenderebbe il posto di Kastanos facendo coppia con Christofi o Kakoullis.

LE MOSSE DI DE LA FUENTE

I dubbi di Luis De La Fuente per Cipro Spagna riguardano soprattutto l’eventualità di fare turnover: con la qualificazione ottenuta, è lecito aspettarsi che almeno in una delle due partite giochi chi ha visto meno il campo. Per questa sera andiamo con una squadra “mista”, dunque: in porta Unai Simon potrebbe comunque essere favorito su David Raya, in difesa Carvajal a destra e la possibilità di vedere a sinistra Grimaldo, uno dei migliori nello straordinario avvio di stagione del Bayer Leverkusen. In mezzo Le Normand dovrebbe giocare, con lui andrà uno tra Pau Torres e Iñigo Martinez che sta trovando campo nel Barcellona. in mezzo Zubimendi potrebbe avere la maglia di playmaker scalzando Rodrigo; ai suoi lati come mezzali schieriamo Mikel Merino e Gavi, senza però dimenticarsi di Fabian Ruiz; nel tridente offensivo Morata potrebbe sfruttare il suo ottimo momento prendendosi il posto da titolare (se la gioca con Joselu), poi come esterni puntiamo sul giovanissimo Lamine Yamal e Ferran Torres.

PROBABILI FORMAZIONI CIPRO SPAGNA: IL TABELLINO

CIPRO (5-3-2): Mall; Andreou, Karo, Kyprianou, Gogic, Ioannou; Kyriakou, Spoljaric, Kousoulos; Kastanos, Christofi. Allenatore: Temur Ketsbaia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Pau Torres, Grimaldo; Gavi, Zubimendi, Mikel Merino; Lamine Yamal, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis De La Fuente











