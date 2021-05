Probabili formazioni Cittadella Monza/ Quote: Brocchi è senza Boateng (Serie B)

Le probabili formazioni di Cittadella Monza ci accompagnano verso la partita d’andata delle semifinali playoff di Serie B che si gioca alle ore 18.30 di questa sera in casa dei veneti: mancano poche ore ormai e di conseguenza è grande la curiosità anche per scoprire le mosse di Roberto Venturato e Cristian Brocchi per questa partita. Il Cittadella ci arriva avendo vinto contro il Brescia nel turno preliminare dei playoff, lo stesso Brescia che nell’ultima giornata della stagione regolare aveva impedito al Monza di sognare la promozione immediata vincendo al Brianteo. Si affrontano dunque la sesta (Cittadella) e la terza (Monza) della classifica, ma il confronto si annuncia comunque intrigante, anche perché oppone due diverse filosofie societarie. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cittadella Monza a poche ore da questa partita.

Probabili formazioni Venezia Lecce/ Quote, Corini senza due attaccanti (Serie B)

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo anche uno sguardo al pronostico di Cittadella Monza in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Regna l’incertezza, ma solo leggermente favoriti gli ospiti lombardi: il segno 2 è quotato a 2,65, poi si sale a 2,90 in caso di segno X e fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le migliori difese (38^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MONZA

LE MOSSE DI VENTURATO

Le probabili formazioni di Cittadella Monza ci dicono che mister Roberto Venturato ritrova Beretta almeno per la panchina e che Iori dovrebbe rimanere fuori dall’undici iniziale in favore di Pavan in cabina di regia. Andando però con ordine nel presentare il modulo 4-3-1-2 dei padroni di casa, ecco che il Cittadella potrebbe schierarsi con questi titolari: Kastrati in porta; in difesa Ghiringhelli terzino destro, i due centrali Frare e Adorni, a sinistra Donnarumma; a centrocampo il terzetto con D’Urso, Pavan come detto favorito in qualità di regista e Branca; infine in attacco vedremo il trequartista Proia e nel tandem di attaccanti al fianco di Tsadjout potrebbe avere una chance Rosafio, che sembra favorito per la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le mosse del Pordenone (37^ giornata)

LE SCELTE DI BROCCHI

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Cittadella Monza vedono l’assenza di Boateng come notizia di spicco, ma di certo a mister Brocchi non mancano le soluzioni nel reparto offensivo del suo 3-5-2. Mota Carvalho sembra intoccabile, al suo fianco si contendono il posto Gytkjaer e il grande ex Diaw, senza dimenticare che c’è anche un certo Balotelli come jolly di lusso dalla panchina. Alternative di lusso per un Monza grandi firme, che invece negli altri reparti non dovrebbe prevedere grosse sorprese. Schieriamo dunque davanti al portiere Di Gregorio la difesa a tre formata da Bettella, Paletta e Pirola; nella folta linea del centrocampo a cinque brianzolo invece dovremmo vedere in azione da destra a sinistra Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani ed infine Carlos Augusto sulla corsia mancina.

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; D’Urso, Pavan, Branca; Proia; Tsadjout, Rosafio. All. Venturato.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Gytkjaer, Mota Carvalho. All. Brocchi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA