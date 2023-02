Probabili formazioni Cluj Lazio/ Diretta tv: torna Milinkovic (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO: CHI GIOCA IN ROMANIA?

Analizzando le probabili formazioni di Cluj Lazio ci lanciamo idealmente verso la partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio: ritorno del playoff di Conference League 2022-2023, al Dr. Constantin Radulescu la Lazio riparte dalla vittoria di misura ottenuta all’Olimpico una settimana fa e difende il gol di Ciro Immobile sapendo che questa trasferta potrebbe essere più complessa del previsto, perché quattro anni fa i biancocelesti avevano perso su questo campo nel girone di Europa League, una sconfitta che poi sarebbe costata una incredibile eliminazione.

Oggi le cose possono essere diverse: Maurizio Sarri, che in campionato arriva dalla vittoria di Salerno, sa bene che la Conference League è una competizione in cui la sua Lazio potrebbe primeggiare, il che significherebbe comunque sollevare un trofeo internazionale che manca da tanti anni, e che potrebbe portare entusiasmo in seno alla piazza. Aspettiamo allora di scoprire quello che succederà in campo, ma mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cluj Lazio.

DIRETTA CLUJ LAZIO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Lazio viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento per il ritorno del playoff di Conference League è su Sky Sport Football (numero 203 del decoder) con la possibilità di seguire la partita in mobilità, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa come sempre sarà quello di rivolgersi alla piattaforma DAZN (per la quale è necessario aver sottoscritto un abbonamento), e naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

LE SCELTE DI PETRESCU

Dan Petrescu dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 per Cluj Lazio, cambiando qualcosa rispetto all’ultima partita di campionato (vinta 3-1 contro l’Arges): in porta è confermato il nostro Simone Scuffet, poi in difesa dovremmo vedere Manea e Camora sugli esterni con una coppia centrale formata eventualmente da Yuri Matias e Burca. A centrocampo confermato sicuramente Nana Boateng che rappresenta il frangiflutti della squadra rumena, al suo fianco il ballottaggio è tra Cvek (che parte favorito) e Hoban, dunque rispetto a domenica dovrebbe scalare in panchina Muhar. I due laterali si alzerebbero sulla trequarti: avremmo Deac eventualmente in posizione centrale e dunque sugli esterni ci sarebbero sia Birligea che Krasniqi (da capire chi agirà a destra e chi a sinistra), come prima punta invece potremmo vedere Maglica che dovrà vincere la concorrenza di Malele e Janga, partiti entrambi titolari nella partita della SuperLiga rumena.

GLI 11 DI SARRI

Sarri si presenta in Romania senza Patric, squalificato: al suo posto in Cluj Lazio dovrebbe quindi essere confermato Mario Gila, che questa volta farebbe coppia con Casale al centro di una difesa comandata da Luis Maximiano che per la Conference League torna titolare. A destra si ripropone Manuel Lazzari, il che apre il ballottaggio per la corsia sinistra: la sensazione è che Hysaj sia favorito su Marusic ma staremo a vedere. In mezzo al campo appare scontato il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic, escluso dai titolari all’Arechi; a rimanere fuori possono essere nuovamente Cataldi e Luis Alberto, il primo sostituito da Marcos Antonio e il secondo che invece si accomoderebbe in panchina per dare spazio a Matias Vecino, che è in vantaggio rispetto a Basic. Per quanto riguarda il tridente, ci sarà Zaccagni che era squalificato domenica; Felipe Anderson più di Pedro per la fascia destra, come prima punta invece agirà nuovamente Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO: IL TABELLINO

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Cvek, N. Boateng; Birligea, Deac, Krasniqi; Maglica. Allenatore: Dan Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Mario Gila, Casale, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











