Probabili formazioni Cluj Lazio/ Quote, Immobile in panchina? (Europa league)

Dopo il KO al Mazza ecco per la squadra di Inzaghi la grande chance di rilancio e pure di lusso: questa sera infatti si giocherà la sfida Cluj-Lazio alle ore 18,55, valida per il primo turno della fase a gironi di Europa league ed è certo arrivato il momento di esaminare le mosse per le probabili formazioni. La sfida infatti non si annuncia certo come un impegno impossibile per Inzaghi, che quindi per le probabili formazioni di Cluj Lazio potrebbe dare spazio a qualche volto nuovo o a chi finora si è visto poco e ha certo bisogno di minuti in campo e di una bella prestazione per dimenticare qualche episodio amaro. Se quindi saranno possibili novità nello schieramento dei biancocelesti, per il club rumeno il tecnico Pedrescu ha le idee ben chiare. Contro un club quotato come è la Lazio certo ci si deve preparare con grande attenzione e saranno solo gli uomini più in forma a scendere in campo. Andiamo allora ad esaminare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Cluj Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le scelte dei tecnici diamo spazio anche al pronostico che accompagna la sfida Cluj Lazio e che naturalmente vede gli aquilotti favoriti. Anche il portale di scommesse Snai nell’1×2 vede il successo biancoceleste ben possibile e gli ha assegnato la quota di 1,75, ben più bassa rispetto al 4,77 dato ai rumeni: il pari vale invece 3,60.

LE PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

LE MOSSE DI PEDRESCU

Per le probabili formazioni di Cluj Lazio, come detto Pedrescu punterà solo sugli uomini più in forma non rinunciando ovviamente al 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che questa sera in Romania vedremo dal primo minuto tra i pali Vatca, con davanti a sè la coppia Cestor-Burca, mentre saranno Peteleu e Camora ad agire ai lati del reparto. Per la mediana si fa naturalmente avanti Itu e Hoban, con Pereira chiamato ad agire da titolare alle spalle della prima punta, Traorè. Toccherà quindi a Deac e Paun agire dal primo minuto ai lati del reparto offensivo. Attenzione poi alla maglia numero 7, andata doppiamente in gol nell’ultimo match di campionato.

LE SCELTE DI INZAGHI

Come detto prima, serve una grande riscossa da parte dei biancocelesti dopo quanto accaduto al Mazza solo pochi giorni fa e Inzaghi a tal proposito potrebbe dare spazio a qualche giocatore che finora si è visto ben poco. Non rinunciando naturalmente al classico 3-5-2 pure in questa prima trasferta per l’Europa league, la Lazio dovrebbe affidarsi a Strakosha tra i pali, ma è ben vivo il duello con Proto: di fronte invece avranno spazio dal primo minuto Vavro, Acerbi e Bastos, pur con Patric e Radu a disposizione della panchina e desiderosi di riscatto. Per l’ampia mediana a cinque i primi nomi che spiccano nella lista dei titolari sono quelli di Cataldi, Berisha e Lazzari: ai lati dovremmo invece vedere dal primo minuto anche Jony e Lulic. Per l’attacco si fanno avanti invece le figure di Correa e Caicedo: sarà turno di riposo quindi per Immobile.

IL TABELLINO

CLUJ (4-2-3-1): 12 Vatca, 77 Peteleu, 92 Cestor, 3 Burca, 45 Camora; 94 Itu, 28 Hoban; 10 Deac, 11 M. Pereira, 7 Paun; 90 L. Traoré All. Petrescu

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 93 Vavro, 33 Acerbi, 15 Bastos; 19 Lulic, 29 M. Lazzari, 32 Cataldi, 7 Va. Berisha, 22 Jony; 11 J. Correa, 20 Caicedo All. Inzaghi



