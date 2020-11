Probabili formazioni Cluj Roma/ Diretta tv: emergenza in difesa per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Cluj Roma, sfida valida per la4^ giornata della fase a gironi di Europa League e che avrà luogo solo domani sera alle ore 21.00 e tra le mura del Stadionul Dr Constantin Radulescu di Cluj. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Petrescu come di Fonseca per questo match, il cui pronostico ci pare ben netto. Forte anche del 5-0 segnato nel turno di andata, la compagine della Lupa approda al turno di Europa league con grande ottimismo: Fonseca dunque per il suo 11 dovrebbe dare spazio a un ampio turnover, il quale però dovrà conciliarsi con l’emergenza che si accesa in difesa, data l’annunciata indisponibilità di parecchi giocatori come Kumbulla, Fazio, Smalling, Mancini e Ibanez. Sarà invece un 11 titolari quello di Petrescu, il quale però pure dovrà fare i conti con parecchie indisponibilità, alcune anche molto pesanti. Andiamo allora ad approfondire le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Cluj Roma.

CLUJ ROMA IN DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di club Roma sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CLUJ ROMA

LE MOSSE DI PETRESCU

Alla vigilia della sfida di Europa League, Dan Petrescu dovrà fare i conti con parecchie assenze annunciate in casa: Vinicius, Hoban, Omrani e Deac sono solo alcuni degli indisponibili accertati, a cui sarà complicato porre rimedio. Fissato comunque il 4-3-3, ecco che domani sera dovremmo vedere pronti dal primo minuto Pereira, Debeljuh e Chipciu in attacco: a centrocampo invece sarà Djokovic il punto di riferimento, con Paun e Itu prime scelte del tecnico come mezz’ala. In difesa poi le maglie paiono già consegnate in casa del Cluj. Di fronte al numero 1 Balgradean, ecco che si collocheranno domani era dal primo minuto Ciobotariu e Burca, mentre toccherà alla coppia Susic-Camora agire ai lati dal primo minuto.

LE SCELTE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Cluj Roma, Fonseca dovrebbe attuare un ampio turnover, tornando però nel contempo a un reparto a 4 per la difesa: mossa inevitabilevista la lunghissima lista di assenti annunciati. Per risolvere l’emergenza nel reparto arretrato, ecco che domani il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1 posto di fronte al numero 1 Pau Lopez: in tal caso saranno Bruno Perez, Cristante, Juan Jesus e Calafiori i titolari nel reparto arretrato. In avanti dovrebbe allora essere spazio dal primo minuto per la coppia Villar-Diawara, con Pellegrini, tornato da poco a disposizione, titolare alla tre quarti. Sono già state consegnate le maglie nell’attacco della Roma: domani ci sarà spazio per Borja Mayoral come prima punta, mentre Perez e Pedro saranno le prime scelte per l’esterno del reparto.

IL TABELLINO

CLUJ (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Chipciu, Debeljuh, Pereira. All Petrescu

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; B Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Pérez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral All. Fonseca



