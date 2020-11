Probabili formazioni Cluj Roma/ Quote: a trazione spagnola (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ ROMA: AMPIO TURNOVER PER FONSECA!

Le probabili formazioni di Cluj Roma ci introducono alla sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League che avrà luogo alle ore 21.00 in Romania. Forte del 5-0 dell’andata, la Roma logicamente parte favorita e dovrebbe permettersi anche un po’ di turnover, pur con le cautele del caso perché naturalmente è ghiotta l’occasione per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League già con due giornate d’anticipo, per poi dedicarsi anima e corpo a un campionato che si sta mettendo a sua volta bene per la Roma, come indicato anche dalla vittoria di domenica contro il Parma. Tutto questo premesso, andiamo ora ad approfondire le mosse dei due allenatori leggendo quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Cluj Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico in base alle quote Snai circa Cluj Roma, che vede favoriti gli ospiti giallorossi. Il segno 2 infatti è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quotazioni molto simili per quanto riguarda gli altri due segni: infatti siamo a 3,85 volte la posta in palio per il segno X e arriviamo a 4,00 in caso di segno 1 per la vittoria del Cluj.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ ROMA

LE MOSSE DI PETRESCU

Nelle probabili formazioni di Cluj Roma, l’allenmatore di casa Dan Petrescu dovrà fare i conti con parecchie assenze annunciate: Vinicius, Hoban, Omrani e Deac sono solo alcuni degli indisponibili accertati. Modulo di riferimento sarà il 4-3-3, con Pereira, Debeljuh e Chipciu titolari nel tridente d’attacco; a centrocampo invece sarà Djokovic il punto di riferimento per la manovra del Cluj, con Paun e Itu prime scelte del tecnico per affiancarlo come mezzali. In difesa poi le maglie paiono già consegnate senza particolari ballottaggi: di fronte al numero 1 Balgradean, ecco che Ciobotariu e Burca dovrebbero comporre la coppia di difensori centrali, mentre toccherà a Susic a destra e Camora a sinistra agire come terzini.

LE SCELTE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Cluj Roma Paulo Fonseca dovrebbe attuare un ampio turnover, tornando a un reparto a quattro per la difesa vista la lunghissima lista di assenti annunciati. Per risolvere l’emergenza nel reparto arretrato, ecco che il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1. Pau Lopez titolare di Coppa tra i pali, con Bruno Peres terzino destro, Cristante e Juan Jesus a comporre la coppia centrale e il giovane Calafiori che potrebbe avere spazio a sinistra già dal primo minuto. Con l’arretramento di Cristante e riposo per Veretout, ecco che in mediana dovremmo vedere in azione la coppia Villar-Diawara, con Pellegrini invece sulla trequarti, alle spalle di Borja Mayoral che sarà confermato come prima punta, mentre Carles Perez e Pedro saranno le prime scelte come esterni offensivi di un attacco giallorossa dalla forte trazione spagnola.

TABELLINO CLUJI ROMA

CLUJ (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Chipciu, Debeljuh, Pereira. All Petrescu.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; B. Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Pérez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.



